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Новий антирекорд: за добу 39 620 хворих на Covid в Україні

Четвер, 3 лютого 2022, 07:18
Новий антирекорд: за добу 39 620 хворих на Covid в Україні
Дашборд УП

За добу 2 лютого в Україні зафіксували 39 620 випадків коронавірусної хвороби і 210 смертей від Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Госпіталізували за минулу добу 4 136 хворих, одужали 9 380 осіб.

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Тиждень тому вперше з початку листопада зафіксували новий максимум приросту хворих на Covid – 32 393 випадки за добу, а ще за дв дні – антирекорд у 37 351 випадок.

За останню добу змінилися лідери за поширенням коронавірусу.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Одеській (2982) та Житомирській (2933) областях, у Києві (2437), в Івано-Франківській (2423), Львівській (2369) та Хмельницькій (2283) областях. 

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Летальних випадків у цю середу найбільше зафіксували у Запорізькій (20) і Дніпропетровській (17) областях, у місті Київ (16), Одеській (14) та Львівській (13) областях. 

Серед 39,6 тисячі нових хворих – 4 446 дітей (11,2%) і 1 035 медпрацівників (2,6%).

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердили лабораторно 4 169 897 разів, зафіксували 100 809 смертей від його ускладнень та 3 650 854 одужань.

В Україні щеплено 15 396 725 людей: однією дозою вакцини – 15 396 723 людини, двома дозами – 14 700 198 людей, трьома дозами – 398 374 людини.

Цьому передувало: Голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що незабаром комісія ТЕБ та НС може встановити "червоний" рівень епіднебезпеки у 9 областях: Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська та Хмельницька.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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