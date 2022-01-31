В Україні 16 помаранчевих регіонів і два червоних, найгірша картина на Франківщині

В Україні дві області віднесено до червоної зони епідемічної небезпеки, а 16 областей – до помаранчевої, за даними Міністерства охорони здоров'я.

Джерело: таблиця МОЗ

Деталі: Станом на ранок 31 січня Івано-Франківська й Рівненська області залишаються "червоними".

7 регіонів залишаються "жовтими:": столиця Київ і Київська область, а також Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська й Херсонська області.

На проміжному, "помаранчевому", рівні епіднебезпеки перебувають 16 областей: Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закрпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька й Чернігівська.

В Івано-Франківській області найвищий рівень захворюваності (2 010 випадків на 100 тисяч жителів) й найвищий рівень госпіталізації (106,2 на 100 тисяч жителів). Проте динаміка рівня госпіталізацій 30 січня стала від’ємною, тобто покращується.

Нагадаємо: 25 січня МОЗ вирішив віднести Рівненську область до червоної карантинної зони з 27 січня, тоді "червоними" були 2 регіони, "помаранчевими" –14 регіонів.