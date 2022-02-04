Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОН скасувало наказ про перевибори у Могилянці

П'ятниця, 4 лютого 2022, 01:34
фото: НУ "Києво-Могилянська академія" у facebook

Міністерство освіти і науки скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Джерело: пресслужба МОН

Дослівно: "Наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 р. № 24-к скасовано наказ МОН від 02 лютого 2022 р. № 23-к "Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Деталі: У МОН уточнюють, що це рішення ухвалили "за результатами узгоджувальної наради під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, за участю Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, народних депутатів України, представників Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Що передувало: Шмигаль повідомив, що Міністерство освіти та науки скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія".

Передісторія: 

  • У ході другого туру виборів президента Академії 27 січня до приміщення, де відбувалося голосування, увірвалися невідомі люди в масках і поцупили скриньку для голосування. Крім того, вони встигли залити зеленкою ще одну скриньку для голосування.
  • 2 лютого Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів, адже спостерігач від МОН зафіксував грубе порушення виборчого процесу. Представники студентського самоврядування оголосили безстроковий страйк, а частина університетської спільноти заявила, що в міністерства немає повноважень не визнавати результати виборів.
  • На сайті міністерства 2 лютого з’явилось оголошення про повторний конкурс для кандидатів у президенти НаУКМА.
  • У 2020 році перед голосуванням у Верховній Раді про призначення Шкарлета міністром спільнота Могилянки зверталась до народних депутатів не призначати його міністром освіти через виявлені ознаки плагіату в його наукових роботах.
  • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яку очолював Квіт, у жовтні 2020 року дало офіційний висновок, що в 4 публікаціях Шкарлета є плагіат – запозичення чужої роботи без вказування імені автора. Міністр натомість спрямував позов до суду на НАЗЯВО.

Українська правда
Теми: МіносвітиШмигаль вузи
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"

Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуне": Це уже перебір

фото Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в "Дії"

Ющенко звернувся до українців

Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – уряд

Усі новини...
Міносвіти
МОН скасує наказ про перевибори у Могилянці – Шмигаль
Стефанчук просить Шкарлета роз’яснити, навіщо призначати повторні вибори очільника Могилянки
Шкарлет заявив, що МОН не визнає вибори президента у Могилянці
Останні новини
16:54
Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки
16:52
УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння
16:51
Суд обирає Кузьміних запобіжний: нардеп повернувся в Київ
16:43
На Луганщині затримали чергового "козака", який воював на стороні бойовиків
16:28
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
16:05
Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"
16:03
Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир
15:58
Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
15:49
Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський
15:45
Ryanair зупинив продаж квитків з Харкова та Херсону
Усі новини...