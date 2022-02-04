МОН скасувало наказ про перевибори у Могилянці

фото: НУ "Києво-Могилянська академія" у facebook

Міністерство освіти і науки скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Джерело: пресслужба МОН

Дослівно: "Наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 р. № 24-к скасовано наказ МОН від 02 лютого 2022 р. № 23-к "Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

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Деталі: У МОН уточнюють, що це рішення ухвалили "за результатами узгоджувальної наради під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, за участю Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, народних депутатів України, представників Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Що передувало: Шмигаль повідомив, що Міністерство освіти та науки скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія".

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