Студенти пікетують Кабмін: вимагають відставки міністра освіти
Вранці 4 лютого біля будівлі Кабміну студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія" вимагають відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета через скандальну ситуацію з виборами президента вишу.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Станом на 9 ранку біля будівлі уряду зібралися близько 500 осіб і люди продовжують прибувати.
В руках вони тримають плакати з написами: "#SaveMohylyanka", "Навіщо мені система, яка працює проти мене", "КМАрафон з відставки Шкарлета", "МОН, згадай закон", "Освітою не торгують", "Скасуй міністра, а не вибори", "Свободу вибору".
На акції присутні голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, народний депутат із фракції "Голос" Інна Совсун.
У мітингу також беруть участь студенти з інших університетів.
Серед основних вимог протестувальників – відставка Шкарлета; підписання контракту з обраним президентом вишу Сергієм Квітом; автономія українських університетів.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі студентам НаУКМА і пообіцяв врахувати їхні вимоги, влада проведе перевірку й ухвалить за її результатами якесь рішення.
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Передісторія:
- У ході другого туру виборів президента Академії 27 січня до приміщення, де відбувалося голосування, увірвалися невідомі люди в масках і поцупили скриньку для голосування. Крім того, вони встигли залити зеленкою ще одну скриньку для голосування.
- 2 лютого Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів, адже спостерігач від МОН зафіксував грубе порушення виборчого процесу. Представники студентського самоврядування оголосили безстроковий страйк, університетська спільнота заявила, що в міністерства немає повноважень не визнавати результати виборів.
- На сайті міністерства 2 лютого з’явилось оголошення про повторний конкурс для кандидатів у президенти НаУКМА.
- У відповідь Студентська колегія НаУКМА ініціювала протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!", який запланували на 4 лютого біля Кабінету міністрів.
- Після цього Міністерство освіти і науки скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".