Студенти пікетують Кабмін: вимагають відставки міністра освіти

Вранці 4 лютого біля будівлі Кабміну студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія" вимагають відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета через скандальну ситуацію з виборами президента вишу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Станом на 9 ранку біля будівлі уряду зібралися близько 500 осіб і люди продовжують прибувати.

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В руках вони тримають плакати з написами: "#SaveMohylyanka", "Навіщо мені система, яка працює проти мене", "КМАрафон з відставки Шкарлета", "МОН, згадай закон", "Освітою не торгують", "Скасуй міністра, а не вибори", "Свободу вибору".

Фото: "прямий"

На акції присутні голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, народний депутат із фракції "Голос" Інна Совсун.

У мітингу також беруть участь студенти з інших університетів.

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Фото з facebook Оксани Мирошниченко

Фото з facebook Оксани Мирошниченко

Серед основних вимог протестувальників – відставка Шкарлета; підписання контракту з обраним президентом вишу Сергієм Квітом; автономія українських університетів.

Фото: "прямий"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі студентам НаУКМА і пообіцяв врахувати їхні вимоги, влада проведе перевірку й ухвалить за її результатами якесь рішення.

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