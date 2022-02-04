Шмигаль обіцяв студентам Могилянки подумати про відставку Шкарлета

Фото зустрічі з могилянцями з Telegram Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв студентам Національного університету "Києво-Могилянська Академія" розглянути їхню вимогу щодо відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з посади.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Деталі: Вранці 4 лютого прем'єр зустрівся з представниками студентського самоврядування Києво-Могилянської академії (НаУКМА), які пікетували Кабмін і вимагали відставки Шкарлета через незаконне невизнання МОНом результату виборів президента академії.

Шмигаль заявив, що уряд не втручається у внутрішні справи вишів: автономія університетів має бути непорушною, а внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб.

Прем'єр анонсував перевірку щодо конфлікту між "Могилянкою" та Міносвіти.

Пряма мова Шмигаля: "Розмова була дуже відвертою. Завжди був і буду на боці українського студентства!

Повідомив студентам, що МОН вже скасувало свій наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія".

Домовились, що вимоги студентів та викладачів НаУКМА будуть подані у встановленому законодавством порядку. Відповідні органи вивчать факти, і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення".

Чому це важливо: Сергій Шкарлет може мати особисту неприязнь до Сергія Квіта, якого визнано переможцем виборів президента НаУКМА.

Сергій Квіт очолює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яке звинувачувало Сергія Шкарлета у плагіаті, хоча міністр це оскаржив. Спільнота "Києво-Могилянської академії" закликала Верховну Раду не призначати Шкарлета міністром освіти у грудні 2020 року.

Оскільки в "Могилянці" вже два роки не можуть призначити президента, Міносвіти фактично керує цим вишем.

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