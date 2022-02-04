Шмигаль обіцяв студентам Могилянки подумати про відставку Шкарлета
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв студентам Національного університету "Києво-Могилянська Академія" розглянути їхню вимогу щодо відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з посади.
Джерело: Шмигаль у Telegram
Деталі: Вранці 4 лютого прем'єр зустрівся з представниками студентського самоврядування Києво-Могилянської академії (НаУКМА), які пікетували Кабмін і вимагали відставки Шкарлета через незаконне невизнання МОНом результату виборів президента академії.
Шмигаль заявив, що уряд не втручається у внутрішні справи вишів: автономія університетів має бути непорушною, а внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб.
Прем'єр анонсував перевірку щодо конфлікту між "Могилянкою" та Міносвіти.
Пряма мова Шмигаля: "Розмова була дуже відвертою. Завжди був і буду на боці українського студентства!
Повідомив студентам, що МОН вже скасувало свій наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія".
Домовились, що вимоги студентів та викладачів НаУКМА будуть подані у встановленому законодавством порядку. Відповідні органи вивчать факти, і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення".
Чому це важливо: Сергій Шкарлет може мати особисту неприязнь до Сергія Квіта, якого визнано переможцем виборів президента НаУКМА.
Сергій Квіт очолює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яке звинувачувало Сергія Шкарлета у плагіаті, хоча міністр це оскаржив. Спільнота "Києво-Могилянської академії" закликала Верховну Раду не призначати Шкарлета міністром освіти у грудні 2020 року.
Оскільки в "Могилянці" вже два роки не можуть призначити президента, Міносвіти фактично керує цим вишем.
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Передісторія:
- 27 січня у НаУКМА відбувся другий тур виборів президента Академії, під час якого невідомі люди в масках викрали одну скриньку для голосування й залили зеленкою іншу. Втім, голоси потім змогли порахувати й обидва кандидати визнали вибори.
- 2 лютого Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів, адже спостерігач від МОН зафіксував грубе порушення виборчого процесу. МОН оголосив повторний конкурс для кандидатів у президенти НаУКМА.
- Представники студентського самоврядування оголосили безстроковий страйк, університетська спільнота заявила, що в міністерства немає повноважень не визнавати результати виборів.
- Після оголошення повторного конкурсу Студентська колегія НаУКМА ініціювала протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!".
- Після втручання голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Міністерство освіти і науки скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".