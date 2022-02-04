Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР

Голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" нардеп Дмитро Разумков ініціює звернення до Конституційного суду щодо відповідності закону призначення директором Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Джерело: Разумков в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Разумкова: "Під новий рік як подарунок… було підписано указ президента про призначення Сухачова на посаду директора ДБР. Це означає…, що було порушено Конституцію в межах повноважень президента. Тому, я думаю, що ми будемо звертатися, я впевнений, що колеги до цього приєднуватимуться до Конституційного суду щодо оскарження цього указу.

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Президентові завжди на стіл кладуть довідку, що відповідає законності, що не відповідає законності. Але коли бажання отримати свого керівника ДБР більше, ніж бажання, щоб у цій державі працювали Конституція та закон, то ми отримуємо такий результат".

Передісторія:

3 лютого Народні депутати з "Європейської солідарності" і Разумков зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Також у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до президента щодо звільнення директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.