Скандал із Трухіним: В Раді з'явилася пропозиція звільнити главу ДБР

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до президента щодо звільнення директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Джерело: інформація на сайті Верховної Ради

Деталі: Ініціаторами проєкту постанови №7010 стали 13 нардепів від "Європейської солідарності" і Кіра Рудик з Ярославом Желєзняком з "Голоса".

Повна назва: "Проект Постанови про звернення до Президента України стосовно визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань Сухачова О.О. незадовільною та звільнення зазначеної особи із займаної посади".

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Що цьому передувало: