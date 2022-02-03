Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Скандал із Трухіним: В Раді з'явилася пропозиція звільнити главу ДБР

Четвер, 3 лютого 2022, 18:52
Скандал із Трухіним: В Раді з'явилася пропозиція звільнити главу ДБР
Фото: ДБР

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до президента щодо звільнення директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Джерело: інформація на сайті Верховної Ради

Деталі: Ініціаторами проєкту постанови №7010 стали 13 нардепів від "Європейської солідарності" і Кіра Рудик з Ярославом Желєзняком з "Голоса".

Реклама:

Повна назва: "Проект Постанови про звернення до Президента України стосовно визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань Сухачова О.О. незадовільною та звільнення зазначеної особи із займаної посади".

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 лютого народні депутати з "Європейської солідарності" і екс-спікер Верховної Ради зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський досі не відреагував на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс, щоб зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".
  • Менш ніж за добу Трухіна виключили з партії і завели щодо нього ще одне кримінальне провадження через пропозицію хабара.
  • Сам Трухін після публікації розслідування "Української правди" заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.

Українська правда
Теми: Верховна РадаТрухін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: