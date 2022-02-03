Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Скандал із Трухіним: В Раді з'явилася пропозиція звільнити главу ДБР

Четвер, 3 лютого 2022, 19:52
Фото: ДБР

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до президента щодо звільнення директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Джерело: інформація на сайті Верховної Ради

Деталі: Ініціаторами проєкту постанови №7010 стали 13 нардепів від "Європейської солідарності" і Кіра Рудик з Ярославом Желєзняком з "Голоса".

Повна назва: "Проект Постанови про звернення до Президента України стосовно визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань Сухачова О.О. незадовільною та звільнення зазначеної особи із займаної посади".

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Що цьому передувало:

  • 3 лютого народні депутати з "Європейської солідарності" і екс-спікер Верховної Ради зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський досі не відреагував на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс, щоб зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".
  • Менш ніж за добу Трухіна виключили з партії і завели щодо нього ще одне кримінальне провадження через пропозицію хабара.
  • Сам Трухін після публікації розслідування "Української правди" заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.

Українська правда
Теми: Верховна РадаТрухін
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Дах поїхав": Лукашенко обізвав Зеленського "безголовим"

Зеленського чекають на Мюнхенській безпековій конференції, Путін відмовився від участі

фото, відеоПутіна попереджали, що Сі Цзіньпін при зустрічі не потисне йому руку

В Україну прибула перша партія протиковідних ліків "Молнупіравір"

У Швеції не виключають нападу Росії на країну

Бойовики стягнули гаубиці, танки й системи залпового вогню на Луганщину

Усі новини...
Верховна Рада
Трухін вже готовий скласти мандат, але якщо "ситуація змусить"
Підозрюваний Кузьміних попросив тимчасово виключити його з фракції "слуг"
"Слуги" почали збір підписів за позачергове засідання щодо Трухіна та інших
Останні новини
18:12
Лукашенко випрошує в Путіна звання полковника: "Пообіцяв – роби"
17:56
Кулеба: Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має нас боятися
17:47
Макрон розповів, чого чекає від переговорів із Путіним
17:35
Євро-2022 з футзалу: Україна зайняла четверте місце, програвши Іспанії
17:28
Президент Франції: безпека і суверенітет України не можуть бути предметом компромісу
16:59
"Дах поїхав": Лукашенко обізвав Зеленського "безголовим"
16:32
У США будують дорогу, яка зможе заряджати авто
16:11
Чоловік кинув молоток у вікно Верховної Ради
16:02
Sony купить розробника відеоігор за 3,6 мільярда доларів
15:58
Лукашенко погрожує, що відправить білоруські війська на Донбас
Усі новини...