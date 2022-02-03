Скандал із Трухіним: В Раді з'явилася пропозиція звільнити главу ДБР
Четвер, 3 лютого 2022, 18:52
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до президента щодо звільнення директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.
Джерело: інформація на сайті Верховної Ради
Деталі: Ініціаторами проєкту постанови №7010 стали 13 нардепів від "Європейської солідарності" і Кіра Рудик з Ярославом Желєзняком з "Голоса".
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Повна назва: "Проект Постанови про звернення до Президента України стосовно визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань Сухачова О.О. незадовільною та звільнення зазначеної особи із займаної посади".
Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 3 лютого народні депутати з "Європейської солідарності" і екс-спікер Верховної Ради зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський досі не відреагував на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс, щоб зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".
- Менш ніж за добу Трухіна виключили з партії і завели щодо нього ще одне кримінальне провадження через пропозицію хабара.
- Сам Трухін після публікації розслідування "Української правди" заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.
Українська правда