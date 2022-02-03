"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Четвер, 3 лютого 2022, 17:12
Народні депутати з "Європейської солідарності" і екс-спікер Верховної Ради зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Джерело: повідомлення на сайті Верховної Ради
Деталі: Авторами проєкту значаться 12 нардепів з "ЄС" і колишній голова парламенту Дмитро Разумков.
Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна
Що цьому передувало:
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський досі не відреагував на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відеощодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс, щоб зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".
- Менш ніж за добу Трухіна виключилиз партії і завели щодо нього ще одне кримінальне провадження через пропозицію хабара.
- Сам Трухін після публікації розслідування "Української правди" заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.
Українська правда