"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського

Народні депутати з "Європейської солідарності" і екс-спікер Верховної Ради зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Джерело: повідомлення на сайті Верховної Ради

Деталі: Авторами проєкту значаться 12 нардепів з "ЄС" і колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

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Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Що цьому передувало:

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський досі не відреагував на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.

1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відеощодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс, щоб зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".

Менш ніж за добу Трухіна виключилиз партії і завели щодо нього ще одне кримінальне провадження через пропозицію хабара.

Сам Трухін після публікації розслідування "Української правди" заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.