"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського

Народні депутати з "Європейської солідарності" і екс-спікер Верховної Ради зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Джерело: повідомлення на сайті Верховної Ради

Деталі: Авторами проєкту значаться 12 нардепів з "ЄС" і колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

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Що цьому передувало: