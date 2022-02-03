Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського

Четвер, 3 лютого 2022, 17:12
Фото: Facebook Монастирського

Народні депутати з "Європейської солідарності" і екс-спікер Верховної Ради зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Джерело: повідомлення на сайті Верховної Ради

Деталі: Авторами проєкту значаться 12 нардепів з "ЄС" і колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Що цьому передувало:

  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський досі не відреагував на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відеощодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс, щоб зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".
  • Менш ніж за добу Трухіна виключилиз партії і завели щодо нього ще одне кримінальне провадження через пропозицію хабара.
  • Сам Трухін після публікації розслідування "Української правди" заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.

Українська правда
Теми: МонастирськийРазумков ДмитроПорошенко
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві від Covid померла 23-річна жінка

фотоУ Києві іноземці вийшли підтримати Україну перед загрозою РФ

Імовірність значної ескалації з боку РФ низька – Резніков

"Дах поїхав": Лукашенко обізвав Зеленського "безголовим"

Зеленського чекають на Мюнхенській безпековій конференції, Путін відмовився від участі

фото, відеоПутіна попереджали, що Сі Цзіньпін при зустрічі не потисне йому руку

Усі новини...
Монастирський
Про Трухіна, МВС і міністра Монастирського, який "все, але не все, передав в ДБР"
Голова МВС вже добу не реагує на скандальне відео, де Трухін хоче "порішати" з ним ДТП
Торговці людьми не отримуватимуть умовні терміни: МВС анонсувало законопроєкт
Останні новини
01:35
Циклон "Бацірай" забрав життя 10 людей на Мадагаскарі
00:32
Охоплена протестами Оттава запровадила надзвичайний стан
23:34
ЄС має допомогти Україні підвищити енергетичну стійкість – Боррель
23:04
У Києві від Covid померла 23-річна жінка
22:26
США попередили Китай про втрати у разі вторгнення РФ в Україну
21:51
фотоУ Києві іноземці вийшли підтримати Україну перед загрозою РФ
21:25
Імовірність значної ескалації з боку РФ низька – Резніков
20:44
Військова техніка в Білорусі підійшла на 50 км до кордону України – знімки
20:03
Радник Байдена: Росія може атакувати Україну в різних формах
19:38
До Польщі прибули основні сили США для посилення східного флангу НАТО
Усі новини...