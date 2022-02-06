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Війна на Донбасі: Двоє військових за добу дістали поранення

Неділя, 6 лютого 2022, 07:03
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 5 лютого через дії окупантів   двоє українських військових дістали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїни перебувають в лікарнях, стан їхнього здоров’я – задовільний.

Уточнюється, що за добу з боку російсько-окупаційних військ було 6 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, вони обстріляли Павлопіль – з двох безпілотників скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17.  

У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї, неподалік Пищевика, також двічі - з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Березового російські найманці стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо: Як повідомлялося, два удари на території Павлополя влучили у недіючу школу, пошкодивши дах, ще два – впали поруч із житловим будинком, у будинку пошкоджено два вікна.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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