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Кулеба: Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має нас боятися

Неділя, 6 лютого 2022, 16:56
Кулеба: Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має нас боятися
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Кулеба у Twitter

Дослівно: "Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій.

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Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його".

Що передувало: Один з посадовців США сказав Reuters, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ  Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч. Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч, за оцінками США.

За словами офіційних осіб США, якщо Росія вторгнеться до Києва, він може впасти протягом кількох днів.

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Водночас видання The Washington Post заявило, що отримало підтвердження від офіційних осіб, що вікно для дипломатичного врегулювання кризи, схоже, зачиняється.

При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна не воюватиме з Білоруссю, бо така війна тривала б максимум 3-4 дні.

Українська правда
Теми: Кулеба Дмитровійна
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