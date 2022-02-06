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Лукашенко випрошує в Путіна звання полковника: "Пообіцяв – роби"

Неділя, 6 лютого 2022, 17:12
Лукашенко випрошує в Путіна звання полковника: Пообіцяв – роби
Лукашенко і Путін, фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент РФ Володимир Путін обіцяв присвоїти йому звання полковника, але досі цього не зробив.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, передає БЕЛТА

Пряма мова: "Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісимуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника присвоїти – досі не присвоїв".

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Деталі: Ведучий запитав, як може "президент незалежної Білорусі" бути полковником російської армії.

"Ну і що? Це ж моя проблема, а не ваша! Пообіцяв – роби!" – відповів Лукашенко.

На зауваження, що Лукашенко служив не в російській армії, а в радянській, той сказав: "Вона була і російська, і білоруська. Присвой мені звання полковника Радянської армії".

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"Ви хочете, щоб полковник Путін вам присвоїв звання полковника і було два полковники? Буде два полковники на чолі Росії та Білорусі?", – запитав ведучий.

"Ми йому (Путіну – ред.) потім дамо звання генерала", – відповів Лукашенко.

Чому це важливо? Білорусь останнім часом фактично втратила власну суб'єктність, підпорядковуючись Росії. 

Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії можуть розпочати спільні бойові дії на сході України.

До Білорусі з Росії йде військова техніка для навчань "Союзна рішучість – 2022", які розпочнуться 10 лютого.

Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Теми: ЛукашенкоПутін
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