Окупанти зривали "тишу" біля Пісків та Водяного
Понеділок, 7 лютого 2022, 06:36
6 лютого на Донбасі окупанти двічі порушували режим припинення вогню – біля Водяного Донецької області та Пісків.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема в бік Водяного російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - з автоматичних станкових гранатометів.
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Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 5 лютого через дії окупантів двоє українських військових дістали поранення.