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Окупанти зривали "тишу" біля Пісків та Водяного

Понеділок, 7 лютого 2022, 07:36
ФОТО: GETTY IMAGES

6 лютого на Донбасі окупанти двічі порушували  режим  припинення вогню – біля Водяного Донецької області та Пісків.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в бік Водяного російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - з автоматичних станкових гранатометів.

Як повідомляється, втрат серед українських  військовослужбовців немає.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося,  5 лютого через дії окупантів   двоє українських військових дістали поранення.

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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