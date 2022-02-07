Окупанти зривали "тишу" біля Пісків та Водяного

6 лютого на Донбасі окупанти двічі порушували режим припинення вогню – біля Водяного Донецької області та Пісків.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в бік Водяного російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - з автоматичних станкових гранатометів.

Реклама:

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 5 лютого через дії окупантів двоє українських військових дістали поранення.