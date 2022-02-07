"Не витримала гір": біатлоністка Семеренко передчасно завершила виступ на Олімпіаді
Українська біатлоністка Валентина Семеренко вимушено покидає зимові Олімпійські ігри в Пекіні після того, як передчасно закінчила виступ через проблеми зі здоров’ям.
Джерело: спортивне медіа Champion з коментарем голови Федерації біатлону України Володимира Бринзака
Пряма мова Бринзака: "Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі – вони її "покарали".
Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього - запаморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина".
Деталі: 7 лютого Семеренко не завершила індивідуальну гонку. Вона закрила дев'ять з десяти мішеней, проте на третю стрільбу не прибула і у підсумку не фінішувала.
Для 36-річної Семеренко Олімпіада в Пекіні стала п'ятою в кар'єрі. У 2014 році Валентина в складі естафетної четвірки здобула історичну перемогу в Сочі.
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Передісторія:
- 7 лютого дві інші українські біатлоністки – Юлія Джима та Ірина Петренко зайняли 10-те та 11-те місця відповідно. Водночас одну з українських біатлоністок Дар’ю Блашко відправили перед стартом на самоізоляцію через позитивни тест на коронавірус.
- На третій день Олімпіади медальний залік очолила Швеція, посунувши збірну Норвегії.
- Олімпіаду урочисто відкрили на пекінському стадіоні "Пташине гніздо" 4 лютого.