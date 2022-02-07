Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Не витримала гір": біатлоністка Семеренко передчасно завершила виступ на Олімпіаді

Понеділок, 7 лютого 2022, 20:33
Не витримала гір: біатлоністка Семеренко передчасно завершила виступ на Олімпіаді
Валентина Семеренко (праворуч). Фото: Getty Images

Українська біатлоністка Валентина Семеренко вимушено покидає зимові Олімпійські ігри в Пекіні після того, як передчасно закінчила виступ через проблеми зі здоров’ям.

Джерело: спортивне медіа Champion з коментарем голови Федерації біатлону України Володимира Бринзака

Пряма мова Бринзака: "Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі – вони її "покарали". 

Реклама:

Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього - запаморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина".

Деталі: 7 лютого Семеренко не завершила індивідуальну гонку. Вона закрила дев'ять з десяти мішеней, проте на третю стрільбу не прибула і у підсумку не фінішувала.

Для 36-річної Семеренко Олімпіада в Пекіні стала п'ятою в кар'єрі. У 2014 році Валентина в складі естафетної четвірки здобула історичну перемогу в Сочі.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

Передісторія: 

  • 7 лютого дві інші українські біатлоністки – Юлія Джима та Ірина Петренко зайняли 10-те та 11-те місця відповідно. Водночас одну з українських біатлоністок Дар’ю Блашко відправили перед стартом на самоізоляцію через позитивни тест на коронавірус.
  • На третій день Олімпіади медальний залік очолила Швеція, посунувши збірну Норвегії.
  • Олімпіаду урочисто відкрили на пекінському стадіоні "Пташине гніздо" 4 лютого.

Теми: Олімпіадаспортбіатлон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Олімпіада
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі ще не ухвалили – Гутцайт
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: