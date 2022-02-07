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Олімпіада 2022: після третього дня змагань змінився лідер у медальному заліку

Понеділок, 7 лютого 2022, 19:30
Фото: Getty Images

Швеція посунула Норвегію з першого місця в медальному заліку після третього дня змагань на Олімпійських іграх у Пекіні. 

Джерело: офіційний сайт Олімпіади

Деталі: У третій день Олімпіади відбулися змагання в 11 видах спорту, в яких було розіграно 9 комплектів нагород.

За підсумками третього дня Україна не здобула медалей.

Утім, цей день приніс поки що найвище досягнення для України на іграх: Юлія Джима та Ірина Петренко зайняли 10-е та 11-е місця в індивідуальній гонці в біатлоні.

Крім того, змагальний день відзначився історичним досягненням нідерландської ковзанярки Ірен Вюст, яка здобула своє 5-е індивідуальне золото на п’ятій Олімпіаді.

Перше місце в медальному заліку після третього дня ігор перехопила Швеція з трьома золотими медалями в активі.

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На другому місці розташувалася ОКР (команда російського олімпійського комітету) з двома золотими, трьома срібними і двома бронзами.

Третю позицію займають Нідерланди з двома золотими, двома срібними і однією бронзою.

Перша десятка країн після третього дня змагань на Олімпіаді
Перша десятка країн після третього дня змагань на Олімпіаді

Передісторія:

Вперше в історії збірна України представлена на зимовій Олімпіаді у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.

Експерти Gracenote та The Associated Press прогнозують, що Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей.

Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

Євген Будерацький, УП
Теми: Олімпіадаспортбіатлон
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