Голова МЗС Німеччини приїхала у прифронтову зону в Широкине

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у другий день свого візиту до України вирушила на схід, у тому числі у Широкине, що знаходиться фактично на лінії зіткнення.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Spiegel за повідомленнями німецьких журналістів, які супроводжують делегацію.

Анналену Бербок із міркувань безпеки одягли у бронежилет і шолом.

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Вона поспілкувалася з українськими військовими про поточну ситуацію та провела поруч із лінією зіткнення близько 40 хвилин.

Жодних інцидентів за цей час не трапилося.

Разом із федеральною міністеркою закордонних справ🇩🇪@ABaerbock відвідали #Широкине. Колись прибережне селище біля моря, апокаліптично виглядає в 21 ст. Військові, міни та собаки. 🇷🇺агресія проти🇺🇦виглядає так. Вдячні🇩🇪за підтримку &сприяння у стримуванні🇷🇺від подальшої ескалації. pic.twitter.com/KPPxmkm68Y ВІДЕО ДНЯ February 8, 2022

Бербок зазначила, що покинуте селище виглядає "дуже пригнічуюче" і є "свідченням факту, що посеред Європи триває війна".

Бербок зустрічалася також із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та має заплановані зустрічі з волонтерськими організаціями у Маріуполі.

Нагадаємо, 7 лютого на схід їздили міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, вони відвідали Станицю Луганську.

Американський телеканал CNN повідомив, що зустріч голови МЗС Німеччини та президента України 7 лютого було скасовано через відмову Бербок заявити про зупинку "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну., – але в МЗС України це заперечили.