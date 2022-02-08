Резніков удруге захворів на коронавірус 

Міністр оборони Олексій Резніков удруге захворів на COVID-19, попри наявність щеплення.

Джерело: facebook-сторінка Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Доповнив статистику.

Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж. Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі.

Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю.Тож, по-перше, вам всім здоров‘я, бережіть себе і близьких!"

Деталі: Міністр додав, що роботу він не перериває та працює дистанційно.

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