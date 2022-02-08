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Резніков удруге захворів на коронавірус 

Вівторок, 8 лютого 2022, 21:06
Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: АрміяInform

Міністр оборони Олексій Резніков удруге захворів на COVID-19, попри наявність щеплення.

Джерело: facebook-сторінка Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Доповнив статистику.

Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж. Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі.

Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю.Тож, по-перше, вам всім здоров‘я, бережіть себе і близьких!"

Деталі: Міністр додав, що роботу він не перериває та працює дистанційно.

Передісторія: 

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  • Резніков уже хворів на коронавірус у листопаді 2020 року. Тоді перебіг хвороби також був помірний.
  • У Києві наразі спостерігають "стрибок" захворювання на коронавірусну хворобу.

Українська правда
Теми: РезніковкоронавірусCovid-2019
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