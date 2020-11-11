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Резніков захворів на COVID-19

Середа, 11 листопада 2020, 19:36

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр Олексій Резніков повідомив про зараження коронавірусом.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "З вечора понеділка перебуваю на самоізоляції. 11 листопада отримав результати ПЛР-тесту. Позитивний. Я і без ПЛР людина оптимістично-позитивна, але тест підтвердив це напевно.

Почуваюсь нормально. Запахи, смаки – все ок, зрадів, відчувши аромат смаженої цибульки. Температура трошки вище норми. А легка ломота в тілі - як після занять спортом. І, наче, приємно, але от причини не радують. Голос - конкуренція Висоцькому. Такий, з приємною хрипотою. Але не співаю, бо дружина не витримає".

Нагадаємо: 11 листопада позитивний результат тесту на Covid-19 отримав спікер парламенту Дмитро Разумков.

9 листопада президент Володимир Зеленський та глава ОПУ Андрій Єрмак отримали позитивний результат тесту на Covid-19. 

Українська правда
Теми: коронавірусТКГ


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