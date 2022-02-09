Шабунін: Банкова готується знести конкурс з обрання директора НАБУ

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що президент Володимир Зеленський хоче прострочити рішення уряду про формування конкурсної комісії з обрання директора НАБУ.

Джерело: Шабунін у Telegram

Пряма мова: "В цьому конкурсі міжнародні експерти мають визначальний голос, саме тому Банкова готується знести весь конкурс (бо впливати на нього, як з САП, не зможе).

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Якщо коротко, то Зеленський хоче прострочити рішення КМУ про формування конкурсної комісії, щоб потім знести/підвісити весь процес через ОАСК".

Деталі: Голова ЦПК звертає увагу, що в нинішньому порядку денному засідання Кабінету міністрів питання утворення комісії немає.

Це значить, що для прийняття цього рішення залишається лише засідання в понеділок 14 лютого.

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"Тобто якщо рішення КМУ не буде найпізніше в понеділок, значить Банкова дала вказівку порушити закону, щоб підірвати конкурс на директора НАБУ", наголошує Шабунін.

Що передувало: Керівник ЦПК застерігав, що команда президента Зеленського спробує затягнути конкурс з обрання директора НАБУ, який має відбутись навесні 2022 року, за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника САП.

Нагадаємо: На початку лютого конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу, хоча переможець давно визначений.

За словами Шабуніна, затвердження керівника САП знову заблокували представники комісії з Офісу президента. Він повідомляє, що Гуджал і Бусол заявили, що не будуть відвідувати засідання до апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва, яке гальмує комісію.