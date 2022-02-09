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Саакашвілі заспівав гімн України на суді

Середа, 9 лютого 2022, 11:40
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Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі заспівав на засіданні суду 9 лютого гімн України.

Джерело: "Грузія Онлайн"

Деталі: Саакашвілі розгорнув український прапор, який, як він повідомив, надіслали українські депутати.

У суді він також повідомив, що після провалу в Україні, куди президенту РФ Володимиру Путіну не дозволять вдертися, він вдасться до плану "Б" - анексії регіону Шіда-Картлі у Грузії.

У Тбіліському міському суді відбувається слухання у справі Михайла Саакашвілі за звинуваченням у розкраданні бюджетних коштів.

Передісторія: 

  • У грудні Міністерство закордонних справ України офіційно висловлювала позицію, що просить грузинський уряд ставитися з повагою до затриманого Саакашвілі та надати йому належний медичний догляд.
  • У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
  • Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.

Теми: СаакашвіліУкраїнасуд
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