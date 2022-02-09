Саакашвілі заспівав гімн України на суді

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі заспівав на засіданні суду 9 лютого гімн України.

Джерело: "Грузія Онлайн"

Деталі: Саакашвілі розгорнув український прапор, який, як він повідомив, надіслали українські депутати.

У суді він також повідомив, що після провалу в Україні, куди президенту РФ Володимиру Путіну не дозволять вдертися, він вдасться до плану "Б" - анексії регіону Шіда-Картлі у Грузії.

У Тбіліському міському суді відбувається слухання у справі Михайла Саакашвілі за звинуваченням у розкраданні бюджетних коштів.

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