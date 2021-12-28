МЗС України закликав уряд Грузії ставитися до Саакашвілі "з повагою"
Міністерство закордонних справ України звернулося до грузинської влади із закликом поважати права затриманого третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та дозволити йому проходити лікування й реабілітацію.
Джерело: коментар МЗС
Дослівно: "Вчорашні намагання перевезти Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу вчинені в неналежний спосіб. Адвокати не були поставлені до відома про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація.
Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина Україна з повагою і не допускати дій, які несуть загрозу його життю і здоров’ю".
Деталі: У міністерстві додали, що український консул у Грузії завтра відвідає затриманого Саакашвілі.
У коментарі додали, що українські дипломати підтримують тісний контакт із адвокатами та лікарями експрезидента.
Крім того, в українському МЗС сподіваються, що грузинська влада дозволить Саакашвілі пройти реабілітацію в Україні.
Передісторія:
- 21 грудня президент Володимир Зеленський твердив, що особисто долучений до перемовин із грузинською владою щодо можливого проходження лікування Саакашвілі в Україні.
- Партнерка колишнього грузинського президента Єлизавета Ясько заявляла, що в Саакашвілі трапляються провали в пам’яті через порушення в психічному здоров’ї.
- 20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до війського шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.
- У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
- Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.