МЗС України закликав уряд Грузії ставитися до Саакашвілі "з повагою"

Міністерство закордонних справ України звернулося до грузинської влади із закликом поважати права затриманого третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та дозволити йому проходити лікування й реабілітацію.

Джерело: коментар МЗС

Дослівно: "Вчорашні намагання перевезти Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу вчинені в неналежний спосіб. Адвокати не були поставлені до відома про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація.

Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина Україна з повагою і не допускати дій, які несуть загрозу його життю і здоров’ю".

Деталі: У міністерстві додали, що український консул у Грузії завтра відвідає затриманого Саакашвілі.

У коментарі додали, що українські дипломати підтримують тісний контакт із адвокатами та лікарями експрезидента.

Крім того, в українському МЗС сподіваються, що грузинська влада дозволить Саакашвілі пройти реабілітацію в Україні.

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