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Олімпіада 2022: у медальному заліку знову змінився лідер

Середа, 9 лютого 2022, 19:00
Olympic.org

Німеччина вийшла на перше місце в медальному заліку після п'ятого дня змагань на Олімпійських іграх у Пекіні. 

Джерело: офіційний сайт Олімпіади

Деталі: У п'ятий день Олімпіади відбулися змагання в 10 видах спорту, в яких було розіграно 6 комплектів нагород.

За підсумками цього дня Україна все ще не здобула медалей, однак українські санкарі Ігор Стахів і Андрій Лисецький посіли 15-е місце у двійці в санному спорті, що стало найкращим результатом України за останні 16 років на Зимових Олімпіадах.

Перше місце в медальному заліку завдяки золотим медалям в санному спорті та лижному двоборстві захопила Німеччина.

Загалом у здобутку німців 5 золотих та 3 срібних нагороди.

На другому місці розташувалася Норвегія з чотирма золотими, двома срібними та чотирма бронзовими медалями.

Після п'ятого дня на третє місце опустилася Швеція, в активі якої чотири золота, два срібла і одна бронза.

 
Медальний залік Олімпіади після п'ятого дня змагань

Передісторія:

Вперше в історії збірна України представлена на зимовій Олімпіаді у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.

Експерти Gracenote та The Associated Press прогнозують, що Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей.

Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

Євген Будерацький, УП
Теми: Олімпіадаспорт
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