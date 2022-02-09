Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Олімпіада 2022: у медальному заліку знову змінився лідер

Середа, 9 лютого 2022, 18:00
Олімпіада 2022: у медальному заліку знову змінився лідер
Olympic.org

Німеччина вийшла на перше місце в медальному заліку після п'ятого дня змагань на Олімпійських іграх у Пекіні. 

Джерело: офіційний сайт Олімпіади

Деталі: У п'ятий день Олімпіади відбулися змагання в 10 видах спорту, в яких було розіграно 6 комплектів нагород.

Реклама:

За підсумками цього дня Україна все ще не здобула медалей, однак українські санкарі Ігор Стахів і Андрій Лисецький посіли 15-е місце у двійці в санному спорті, що стало найкращим результатом України за останні 16 років на Зимових Олімпіадах.

Перше місце в медальному заліку завдяки золотим медалям в санному спорті та лижному двоборстві захопила Німеччина.

Загалом у здобутку німців 5 золотих та 3 срібних нагороди.

ВІДЕО ДНЯ

На другому місці розташувалася Норвегія з чотирма золотими, двома срібними та чотирма бронзовими медалями.

Після п'ятого дня на третє місце опустилася Швеція, в активі якої чотири золота, два срібла і одна бронза.

 
Медальний залік Олімпіади після п'ятого дня змагань

Передісторія:

Вперше в історії збірна України представлена на зимовій Олімпіаді у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.

Експерти Gracenote та The Associated Press прогнозують, що Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей.

Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

Євген Будерацький, УП
Теми: Олімпіадаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Олімпіада
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі ще не ухвалили – Гутцайт
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: