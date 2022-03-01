Монако заморозить майно російської "еліти"
Уряд Монаско вирішив накласти санкції та заморозити майно й активи кількох заможних російських бізнесменів через вторгнення Путіна до України.
Джерело: Reuters
Деталі: У королівському палаці Монако заявили, що принц Альберт підтримує будь-які зусилля й дії, спрямовані на припинення збройної боротьби в Україні й відведення всіх російських військ з її території.
З огляду на це, адміністрація Монако негайно ухвалила процедури, які заморожують рахунки, активи та майно кількох російських бізнесменів, подібно до санкцій, які запровадили в Європейському Союзі.
У королівському палаці, водночас, не назвали імена та прізвища представників російської еліти, чиї активи заморозили.
Традиційно в Монако багато олігархів, заможних бізнесменів та впливових політиків зберігають цінне рухоме та нерухоме майно, як-то елітні яхти, вілли, автівки тощо. Монако пропонує надзвичайно привабливі податкові ставки для заможних людей.
Передісторія:
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
- Увечері 28 лютого через російську збройну агресію проти України, Євросоюз запровадив санкції проти низки російських посадовців та бізнесменів. До переліку потрапили речник Кремля Дмитро Пєсков, бізнесмени Михайло Фрідман, Алішер Усманов, Ігор Сєчін тощо.
- Путін приховує елітну яхту, аби вона не потрапила під санкції. Водночас у Кремлі заявили, що російському диктатору байдуже на персональні санкції.