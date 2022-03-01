Монако заморозить майно російської "еліти"

Уряд Монаско вирішив накласти санкції та заморозити майно й активи кількох заможних російських бізнесменів через вторгнення Путіна до України.

Джерело: Reuters

Деталі: У королівському палаці Монако заявили, що принц Альберт підтримує будь-які зусилля й дії, спрямовані на припинення збройної боротьби в Україні й відведення всіх російських військ з її території.

З огляду на це, адміністрація Монако негайно ухвалила процедури, які заморожують рахунки, активи та майно кількох російських бізнесменів, подібно до санкцій, які запровадили в Європейському Союзі.

У королівському палаці, водночас, не назвали імена та прізвища представників російської еліти, чиї активи заморозили.

Традиційно в Монако багато олігархів, заможних бізнесменів та впливових політиків зберігають цінне рухоме та нерухоме майно, як-то елітні яхти, вілли, автівки тощо. Монако пропонує надзвичайно привабливі податкові ставки для заможних людей.

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