Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Монако заморозить майно російської "еліти"

Денис КарловськийВівторок, 1 березня 2022, 00:21
Принц Альберт. Фото: Getty images

Уряд Монаско вирішив накласти санкції та заморозити майно й активи кількох заможних російських бізнесменів через вторгнення Путіна до України.

Джерело: Reuters

Деталі: У королівському палаці Монако заявили, що принц Альберт підтримує будь-які зусилля й дії, спрямовані на припинення збройної боротьби в Україні й відведення всіх російських військ з її території.

З огляду на це, адміністрація Монако негайно ухвалила процедури, які заморожують рахунки, активи та майно кількох російських бізнесменів, подібно до санкцій, які запровадили в Європейському Союзі.

У королівському палаці, водночас, не назвали імена та прізвища представників російської еліти, чиї активи заморозили.

Традиційно в Монако багато олігархів, заможних бізнесменів та впливових політиків зберігають цінне рухоме та нерухоме майно, як-то елітні яхти, вілли, автівки тощо. Монако пропонує надзвичайно привабливі податкові ставки для заможних людей.

Передісторія: 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • Увечері 28 лютого через російську збройну агресію проти України, Євросоюз запровадив санкції проти низки російських посадовців та бізнесменів. До переліку потрапили речник Кремля Дмитро Пєсков, бізнесмени Михайло Фрідман, Алішер Усманов, Ігор Сєчін тощо.
  • Путін приховує елітну яхту, аби вона не потрапила під санкції. Водночас у Кремлі заявили, що російському диктатору байдуже на персональні санкції.

Теми: Росіявійнасанкціїкорупція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
Росія
Поки немає бажаного результату – Зеленський про переговори з Росією
Буде міжнародний трибунал: Зеленський у відповідь на обстріл Росією Харкова
Росію та Білорусь офіційно відлучили від міжнародного хокею
Останні новини
18:59
В Росії на мітингах затримали понад 4 тисячі людей
18:51
В умовах воєнного стану: Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки
18:50
відеоНад Харковом збили ворожий винищувач, але летять ще кілька
18:43
Ворог вдарив по Вінниці з Чорного моря, кількість жертв уточнюється - Повітряні сили
18:42
Актор Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені
18:41
У путінській Раді з прав людини заявили про важкі наслідки війни з Україною
18:35
Пропаганда РФ в ділі: окупанти вже знайшли в Україні "бойові" наркотики, чуму і сибірську виразку
18:34
Макрон закликав Путіна припинити військові дії і забезпечити захист ядерних об'єктів України
18:31
Російські війська обстріляли блокпост на Київщині: 5 загиблих
18:27
Новинський: Назвати Путіна злочинцем може тільки суд
Усі новини...