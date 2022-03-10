Бої не припиняються ні на хвилину – голова ОДА про ситуацію на Луганщині

Голова Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ситуація в області вкрай складна, тривають безкінечні бої, 27 населених пунктів знеструмлено.

Джерело: Гайдай у Телеграм

Пряма мова: "Ситуація вкрай складна. Бої не закінчуються ні на хвилину. Багато жертв".

"Кожного дня Луганщина виходить на мітинги проти російської окупації".

Деталі: Гайдай зауважив, що жителі Луганщини щоранку знаходять "сили відкидати ворога".

Але в області відсутні комунікації.

Крім того, знеструмлено 27 населених пунктів повністю, 11 частково. Також нема газу, води, опалення.

Нагадаємо: Жителі окупованого Старобільська на Луганщині зняли з флагштока прапор так званої "ЛНР".