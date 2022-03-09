Бої не припиняються ні на хвилину – голова ОДА про ситуацію на Луганщині
Середа, 9 березня 2022, 23:38
Голова Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ситуація в області вкрай складна, тривають безкінечні бої, 27 населених пунктів знеструмлено.
Джерело: Гайдай у Телеграм
Пряма мова: "Ситуація вкрай складна. Бої не закінчуються ні на хвилину. Багато жертв".
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"Кожного дня Луганщина виходить на мітинги проти російської окупації".
Деталі: Гайдай зауважив, що жителі Луганщини щоранку знаходять "сили відкидати ворога".
Але в області відсутні комунікації.
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Крім того, знеструмлено 27 населених пунктів повністю, 11 частково. Також нема газу, води, опалення.
Нагадаємо: Жителі окупованого Старобільська на Луганщині зняли з флагштока прапор так званої "ЛНР".