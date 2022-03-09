Бои не прекращаются ни на минуту – глава ОГА о ситуации в Луганской области
Среда, 9 марта 2022, 23:38
Глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в области крайне сложна, продолжаются бесконечные бои, 27 населенных пунктов обесточены.
Источник: Гайдай у Телеграмм
Прямая речь: "Ситуация крайне сложная. Бои не заканчиваются ни на минуту. Есть много жертв".
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"Каждый день Луганщина выходит на митинги против российской оккупации".
Детали: Гайдай отметил, что жители Луганщины каждое утро находят "силы отвергать врага".
Но в области отсутствуют коммуникации.
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Кроме того, обесточены 27 населенных пунктов полностью, 11 частично. Также нет газа, воды, отопления.
Напомним: Жители оккупированного Старобельска в Луганской области сняли с флагштока флаг так называемой "ЛНР".