Бои не прекращаются ни на минуту – глава ОГА о ситуации в Луганской области

Глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в области крайне сложна, продолжаются бесконечные бои, 27 населенных пунктов обесточены.

Источник: Гайдай у Телеграмм

Прямая речь: "Ситуация крайне сложная. Бои не заканчиваются ни на минуту. Есть много жертв".

"Каждый день Луганщина выходит на митинги против российской оккупации".

Детали: Гайдай отметил, что жители Луганщины каждое утро находят "силы отвергать врага".

Но в области отсутствуют коммуникации.

Кроме того, обесточены 27 населенных пунктов полностью, 11 частично. Также нет газа, воды, отопления.

Напомним: Жители оккупированного Старобельска в Луганской области сняли с флагштока флаг так называемой "ЛНР".