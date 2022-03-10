"Класична російська пропаганда" – США про нібито розробку в Україні біологічної зброї

Сполучені Штати в середу спростували звинувачення Росії щодо того, що Вашингтон керує лабораторіями біологічної зброї в Україні, назвавши ці заяви "смішними".

Джерело: Reuters

Пряма мова речника Пентагону Джона Кірбі: "Російські звинувачення абсурдні, вони смішні... Немає нічого такого. Це класична російська пропаганда".

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Деталі: У заяві, оприлюдненій у середу, речник Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що Росія "вигадує неправдиві приводи, намагаючись виправдати власні жахливі дії в Україні".

У середу Захарова повідомила, що Росія нібито має документи, які свідчать, що українське Міністерство охорони здоров'я наказало знищити зразки чуми, холери, сибірської виразки та інших збудників до 24 лютого, коли російські війська ввійшли в Україну.

Також вона заявила, що документи, виявлені російськими військами в Україні, свідчать про "екстрену спробу знищити докази військово-біологічних програм", які фінансує Пентагон.

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Речник президента України заявив: "Україна категорично заперечує будь-які подібні звинувачення".

Що передувало: Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну. Таку заяву на своїй сторінці у twitter зробила прес-секретар Білого дому Джен Псакі