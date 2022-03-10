"Классическая российская пропаганда" – США о якобы разработке в Украине биологического оружия

Соединенные Штаты в среду опровергли обвинения России в том, что Вашингтон руководит лабораториями биологического оружия в Украине, назвав эти заявления "смешными".

Источник: Reuters

Прямая речь представителя Пентагона Джона Кирби: "Российские обвинения абсурдны, они смешны... Нет ничего такого. Это классическая российская пропаганда".

Детали: В заявлении, обнародованном в среду, спикер Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Россия "придумывает ложные поводы, пытаясь оправдать собственные ужасающие действия в Украине".

В среду Захарова сообщила, что у России якобы есть документы, свидетельствующие, что украинское Министерство здравоохранения приказало уничтожить образцы чумы, холеры, сибирской язвы и других возбудителей до 24 февраля, когда российские войска вошли в Украину.

Также она заявила, что документы, обнаруженные российскими войсками в Украине, свидетельствуют об "экстренной попытке уничтожить доказательства военно-биологических программ", финансируемых Пентагоном.

Спикер президента Украины заявил: "Украина категорически отрицает какие-либо подобные обвинения".

Предыстория:

Великобритания опасается, что Россия может состряпать повод для применения химического оружия в войне с Украиной, поскольку план оккупировать страну и захватить Киев за несколько дней полностью провалился.

Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину. Такое заявление на своей странице в twitter сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.