Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Віцепрезидентка США прибула у Польщу на тлі суперечок про винищувачі для України

Ольга Глущенко Четвер, 10 березня 2022, 05:14
Віцепрезидентка США прибула у Польщу на тлі суперечок про винищувачі для України
Гарріс, фото Getty Images

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс прибула до Варшави в рамках дводенного візиту до Польщі та Румунії та на тлі суперечок щодо літаків-винищувачів для України.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Гарріс прибула, щоб обговорити російське вторгнення в Україну та вплив війни на регіон.

Реклама:

Крім того, її візит відбувається на тлі раптової дипломатичної суперечки через передачу літаків-винищувачів для України.

Що передувало: Сполучені Штати не підтримують передачу бойових літаків Україні, зокрема польських винищувачів МіГ-29. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що польська пропозиція щодо передачі винищувачів Україні "показує складність проблеми".

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило у вівторок, що готове розмістити свої літаки МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження Сполучених Штатів. Відомство закликало інших членів альянсу, які мали інші такі літаки, зробити те ж саме.

У Держдепі заявили, що не вважають польську пропозицію розумною, і сказали, що продовжують консультації. У США кажуть, що Польща не радилася з ними, перш ніж виступити з цією заявою.

Згодом у Польщі заявили, що рішення щодо передачі Україні бойових літаків МіГ-29 має прийматися на рівні НАТО.

Теми: ПольщаСШАУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Польща
У Польщі вироблятимуть деталі для F-16
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: