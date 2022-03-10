Віцепрезидентка США прибула у Польщу на тлі суперечок про винищувачі для України

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс прибула до Варшави в рамках дводенного візиту до Польщі та Румунії та на тлі суперечок щодо літаків-винищувачів для України.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Гарріс прибула, щоб обговорити російське вторгнення в Україну та вплив війни на регіон.

Крім того, її візит відбувається на тлі раптової дипломатичної суперечки через передачу літаків-винищувачів для України.

Що передувало: Сполучені Штати не підтримують передачу бойових літаків Україні, зокрема польських винищувачів МіГ-29. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що польська пропозиція щодо передачі винищувачів Україні "показує складність проблеми".

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило у вівторок, що готове розмістити свої літаки МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження Сполучених Штатів. Відомство закликало інших членів альянсу, які мали інші такі літаки, зробити те ж саме.

У Держдепі заявили, що не вважають польську пропозицію розумною, і сказали, що продовжують консультації. У США кажуть, що Польща не радилася з ними, перш ніж виступити з цією заявою.

Згодом у Польщі заявили, що рішення щодо передачі Україні бойових літаків МіГ-29 має прийматися на рівні НАТО.