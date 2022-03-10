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Вице-президент США прибыла в Польшу на фоне споров об истребителях для Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 05:14
Вице-президент США прибыла в Польшу на фоне споров об истребителях для Украины
фото Getty Images

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Гаррис прибыла в Варшаву в рамках двухдневного визита в Польшу и Румынию и на фоне споров относительно самолетов-истребителей для Украины.

Источник: Радио Свобода

Детали: Гаррис прибыла, чтобы обсудить российское вторжение в Украину и влияние войны на регион.

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Кроме того, ее визит проходит на фоне внезапного дипломатического спора из-за самолетов-истребителей для Украины.

Что было ранее: Соединенные Штаты не поддерживают передачу боевых самолетов Украине, в том числе польских истребителей МиГ-29. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что польское предложение о передаче истребителей Украине "показывает сложность проблемы".

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Министерство иностранных дел Польши объявило во вторник, что готово разместить свои самолеты МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и передать в распоряжение Соединенных Штатов. Ведомство призвало других членов альянса, которые имели другие такие самолеты, сделать то же самое.

В Госдепе заявили, что не считают польское предложение разумным, и сказали, что продолжают консультации. В США говорят, что Польша не совещалась с ними, прежде чем выступить с этим заявлением.

Впоследствии в Польше заявили, что решение о передаче Украине боевых самолетов МиГ-29 должно приниматься на уровне НАТО.

Темы: ПольшаСШАУкраинавойна
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