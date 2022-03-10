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Міністр торгівлі США: у санкцій проти РФ немає строку дії

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 06:29

Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила в середу, що експортний контроль, який США та їх союзники запровадили проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну, "не має строку дії".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Ми в цьому надовго, і наші союзники в цьому надовго", - сказала Раймондо, додавши, що адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, спрямованих на заподіяння економічного болю Росії "до тих пір, поки це необхідно".

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"Строку дії немає. Ми хочемо виграти, і наші союзники теж", – сказала міністр.

Як зазначає телеканал, ці коментарі є ще одним свідченням того, що адміністрація Байдена готується до потенційно тривалого конфлікту в Європі, який уже розбурхав фінансові ринки.

Раймондо також попередила, що будь-яка країна, яка не дотримується обмежень США щодо експорту в Росію, заплатить високу ціну, включаючи Китай. Вона сказала, що адміністрація готова, наприклад, відрізати Китай від американського чи європейського обладнання та програмного забезпечення, необхідного для виробництва напівпровідників.

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"Ми збираємося притягнути до відповідальності будь-яку компанію, де б вона не була, у Китаї чи в іншому місці, яка порушує правила", — сказала вона.

Теми: санкціїРосіяСШАвійна
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