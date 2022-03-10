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Міністр торгівлі США: у санкцій проти РФ немає строку дії

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 07:29

Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила в середу, що експортний контроль, який США та їх союзники запровадили проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну, "не має строку дії".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Ми в цьому надовго, і наші союзники в цьому надовго", - сказала Раймондо, додавши, що адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, спрямованих на заподіяння економічного болю Росії "до тих пір, поки це необхідно".

"Строку дії немає. Ми хочемо виграти, і наші союзники теж", – сказала міністр.

Як зазначає телеканал, ці коментарі є ще одним свідченням того, що адміністрація Байдена готується до потенційно тривалого конфлікту в Європі, який уже розбурхав фінансові ринки.

Раймондо також попередила, що будь-яка країна, яка не дотримується обмежень США щодо експорту в Росію, заплатить високу ціну, включаючи Китай. Вона сказала, що адміністрація готова, наприклад, відрізати Китай від американського чи європейського обладнання та програмного забезпечення, необхідного для виробництва напівпровідників.

"Ми збираємося притягнути до відповідальності будь-яку компанію, де б вона не була, у Китаї чи в іншому місці, яка порушує правила", — сказала вона.

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Теми: санкціїРосіяСШАвійна
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