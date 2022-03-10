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Министр торговли США: у санкции против РФ нет срока действия

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 06:29

Министр торговли США Джина Раймондо заявила в среду, что экспортный контроль, который США и их союзники ввели против России в ответ на вторжение в Украину, "не имеет срока действия".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", - сказала Раймондо, добавив, что администрация Байдена готова соблюдать меры, направленные на причинение экономической боли России "до тех пор, пока это необходимо".

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"Срока действия нет. Мы хотим выиграть, и наши союзники тоже", – сказала министр.

Как отмечает телеканал, эти комментарии являются еще одним свидетельством того, что администрация Байдена готовится к потенциально продолжительному конфликту в Европе, который уже взбудоражил финансовые рынки.

Раймондо также предупредила, что любая страна, не соблюдающая ограничения США по экспорту в Россию, заплатит высокую цену, включая Китай. Она сказала, что администрация готова, например, отрезать Китай от американского или европейского оборудования и программного обеспечения, необходимого для производства полупроводников.

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"Мы собираемся привлечь к ответственности любую компанию, где бы она ни была, в Китае или в другом месте, которая нарушает правила", — сказала она.

Темы: санкцииРосcияСШАвойна
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