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Харків обстріляли з новою силою – зруйнували ТРЦ. У Слобожанському загинули 4 людей

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 06:43
Харків обстріляли з новою силою – зруйнували ТРЦ. У Слобожанському загинули 4 людей
Фото ДСНС

Російські військові цієї ночі з новою силою обстрілювали й бомбардували житлові квартали Харкова та села області, в центрі Харкова горів і зазнав руйнувань ТРЦ  Nikolsky, а в селі Слобожанське снаряд влучив у приватний дім – загинуло четверо людей, двоє з них діти. 

Джерело: оперативна інформація ДСНС по Харківській області станом на 07:00 четверга 10 березня 

Дослівно: "Ворог з новою силою, особливо цієї ночі, проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

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Так, о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ  Nikolsky, що в центрі міста Харкова. До місця події виїхало 3 відділення служби порятунку. На 4-му та технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. О 03:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було".

Деталі: Також, вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району, ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку. 

Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона була травмована. Бригада медиків доставила її до Первомайської лікарні.

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Для пошуку тіл загиблих планується залучити підрозділи ДСНС.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу ДСНС.

У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники розчищають завали зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Теми: ХарківХарківська областьвійнаДСНС
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