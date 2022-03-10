Харків обстріляли з новою силою – зруйнували ТРЦ. У Слобожанському загинули 4 людей

Російські військові цієї ночі з новою силою обстрілювали й бомбардували житлові квартали Харкова та села області, в центрі Харкова горів і зазнав руйнувань ТРЦ Nikolsky, а в селі Слобожанське снаряд влучив у приватний дім – загинуло четверо людей, двоє з них діти.

Джерело: оперативна інформація ДСНС по Харківській області станом на 07:00 четверга 10 березня

Дослівно: "Ворог з новою силою, особливо цієї ночі, проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Так, о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. До місця події виїхало 3 відділення служби порятунку. На 4-му та технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. О 03:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було".

Деталі: Також, вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району, ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку.

Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона була травмована. Бригада медиків доставила її до Первомайської лікарні.

Для пошуку тіл загиблих планується залучити підрозділи ДСНС.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу ДСНС.

У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники розчищають завали зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались.