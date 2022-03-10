Харьков обстреляли с новой силой – разрушили ТРЦ. В Слобожанском погибли 4 человека

Российские военные этой ночью с новой силой обстреливали и бомбили жилые кварталы Харькова и села области, в центре Харькова горел и был разрушен ТРЦ Nikolsky, а в селе Слобожанское снаряд попал в частный дом – погибли четыре человека, двое из них дети.

Источник: оперативная информация ГСЧС по Харьковской области по состоянию на 07:00 четверга 10 марта

Дословно: "Враг с новой силой, особенно этой ночью, проводил обстрелы и воздушные бомбардировки различных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области.

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Так, в 22:46 поступило сообщение о пожаре и разрушениях в ТРЦ Nikolsky в центре города Харькова. К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения. На 4-м и техническом этажах, а также на кровле горели конструктивные элементы и отделки. Площадь пожара составила около 100 кв м. В 03:00 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших не было".

Детали: Также ночью в результате очередного обстрела небольшого села Слобожанское Балаклейской общины Изюмского района вражеский снаряд попал в частный жилой дом.

В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей. 5-летней девочке удалось выжить. Она была травмирована. Бригада медиков доставила ее в Первомайскую больницу.

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Для поиска тел погибших планируется привлечь подразделения ГСЧС.

Всего за сутки спасатели совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено более 40 единиц пожарно-спасательной техники и порядка 200 человек личного состава ГСЧС.

В Харькове спасатели, волонтеры и коммунальщики расчищают завалы разрушенных жилых домов и административных зданий.

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.