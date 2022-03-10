Українська армія здійснила під Києвом контратаку і знищила 5 ворожих танків – МВС
Четвер, 10 березня 2022, 07:52
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив про контратаку ЗСУ під Києвом і знищених 5 ворожих танків.
Джерело: Денисенко в ефірі телеканалу Рада
Пряма мова: "Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія зробила контратаку під Києвом.
Ми підбили п’ять танків…
Зранку в Києві на західній околиці чути було артилерійські бої. Ми розуміємо, що зараз там відбуваються бої. Проте поки що більш детальної інформації немає".
Нагадаємо: Бійці ЗСУ і тероборони в бою за Київ знищили шість танків та одну БМП окупантів, застосовуючи ПТРК українського виробництва.