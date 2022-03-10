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Українська армія здійснила під Києвом контратаку і знищила 5 ворожих танків – МВС

Ольга Глущенко Четвер, 10 березня 2022, 06:52
Українська армія здійснила під Києвом контратаку і знищила 5 ворожих танків – МВС
українські військові, фото: Getty Images

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив про контратаку ЗСУ під Києвом і знищених 5 ворожих танків.

Джерело: Денисенко в ефірі телеканалу Рада

Пряма мова: "Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія зробила контратаку під Києвом.

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Ми підбили п’ять танків…

Зранку в Києві на західній околиці чути було артилерійські бої. Ми розуміємо, що зараз там відбуваються бої. Проте поки що більш детальної інформації немає".

Нагадаємо: Бійці ЗСУ і тероборони в бою за Київ знищили шість танків та одну БМП окупантів, застосовуючи ПТРК українського виробництва.

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Теми: КиїввійнаМВС
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