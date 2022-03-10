Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД
Четверг, 10 марта 2022, 07:52
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил о контратаке ВСУ под Киевом и уничтоженых 5 вражеских танков.
Источник: Денисенко в эфире телеканала Рада
Прямая речь: "Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия совершила контратаку под Киевом.
Мы подбили пять танков…
Утром в Киеве на западной окраине слышны были артиллерийские бои. Мы понимаем, что сейчас там проходят бои. Однако пока более подробной информации нет".
Напомним: Бойцы ВСУ и терробороны в бою за Киев уничтожили шесть танков и одну БМП кафиров, применяя ПТРК украинского производства.