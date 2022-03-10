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Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 06:52
Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД
фото: Getty Images

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил о контратаке ВСУ под Киевом и уничтоженых 5 вражеских танков.

Источник: Денисенко в эфире телеканала Рада

Прямая речь: "Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия совершила контратаку под Киевом.

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Мы подбили пять танков…

Утром в Киеве на западной окраине слышны были артиллерийские бои. Мы понимаем, что сейчас там проходят бои. Однако пока более подробной информации нет".

Напомним: Бойцы ВСУ и терробороны в бою за Киев уничтожили шесть танков и одну БМП кафиров, применяя ПТРК украинского производства.

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Темы: КиеввойнаМВД
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