Російські ескадри відійшли від Одеси до Криму, десанту поки не буде – ОВА

Представник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що ескадри Чорноморського флоту Росії відійшли від Одеси до окупованого Криму і відклали висадку десанту на одеське узбережжя.

Джерело: Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова: "Ніч в Одесі і в регіоні пройшла спокійно, що підтверджує міцність та ефективність стримування Одеським оборонним районом усіх ворожих намірів.

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Чорноморські ескадри Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут та озера Донузлав і не мають поки що наміру висаджувати морський десант на наше узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться…

Одеса ніколи не здавалася ворогу – не здасться і цього разу. Бо Одеса – це Україна, з Одеси починається Україна".

Деталі: Братчук додав, що загалом на південному напрямку "ворога стримано на позиціях Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг. Вознесенськ та Нововоронцовка Херсонської області".

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ВІн також зазначив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що кожен цивільний громадянин може знищувати російських окупантів зі своєї зброї чи зброї, здобутої у бою.