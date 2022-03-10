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Російські ескадри відійшли від Одеси до Криму, десанту поки не буде – ОВА

Четвер, 10 березня 2022, 08:32
Фото Одеської міської ради

Представник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що ескадри Чорноморського флоту Росії відійшли від Одеси до окупованого Криму і відклали висадку десанту на одеське узбережжя. 

Джерело: Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова: "Ніч в Одесі і в регіоні пройшла спокійно, що підтверджує міцність та ефективність стримування Одеським оборонним районом усіх ворожих намірів. 

Чорноморські ескадри Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут та озера Донузлав і не мають поки що наміру висаджувати морський десант на наше узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться…

Одеса ніколи не здавалася ворогу – не здасться і цього разу. Бо Одеса – це Україна, з Одеси починається Україна". 

Деталі: Братчук додав, що загалом на південному напрямку "ворога стримано на позиціях Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг. Вознесенськ та Нововоронцовка Херсонської області". 

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ВІн також зазначив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що кожен цивільний громадянин може знищувати російських окупантів зі своєї зброї чи зброї, здобутої у бою. 

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