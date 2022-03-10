Российские эскадры отошли от Одессы к Крыму, десанта пока не будет – ОВА

Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье.

Источник: Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь: "Ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, что подтверждает прочность и эффективность сдерживания Одесским оборонным районом всех враждебных намерений.

Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и пока не намерены высаживать морской десант на наше побережье, потому что знают, чем для них это закончится…

Одесса никогда не сдавалась врагу – не сдастся и в этот раз. Поскольку Одесса – это Украина, с Одессы начинается Украина". .

Детали: Братчук добавил, что в целом на южном направлении "враг сдержан на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог, Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области".

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что каждый гражданский человек может уничтожать российских оккупантов из своего оружия или оружия, добытого в бою.