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Российские эскадры отошли от Одессы к Крыму, десанта пока не будет – ОВА

Четверг, 10 марта 2022, 07:32
Российские эскадры отошли от Одессы к Крыму, десанта пока не будет – ОВА
Фото Одесского городского совета

Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье.

Источник: Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь: "Ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, что подтверждает прочность и эффективность сдерживания Одесским оборонным районом всех враждебных намерений.

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Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и пока не намерены высаживать морской десант на наше побережье, потому что знают, чем для них это закончится…

Одесса никогда не сдавалась врагу – не сдастся и в этот раз. Поскольку Одесса – это Украина, с Одессы начинается Украина". .

Детали: Братчук добавил, что в целом на южном направлении "враг сдержан на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог, Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области".

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Он также отметил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что каждый гражданский человек может уничтожать российских оккупантов из своего оружия или оружия, добытого в бою.

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