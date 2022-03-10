Війна Росії проти України: ситуація в регіонах на 10 березня

Протягом ночі ворог обстрілював Луганщину, бомбив Охтирку, завдавав авіаударів по Житомиру та намагався захопити Маріуполь - без успіху.

Джерело: дані обласних воєнних державних адміністрацій

Деталі: Київщина

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Бої в Ірпіні продовжуються. Евакуація легковими авто тривала майже до двох ночі з напрямку Ірпінь-Буча-Ворзель. Ворог не дав провести евакуацію з Бородянки, Гостомеля та Бучі. Макарів: бої, обстріли. Вишгородський район: обстріли під Лютежем. Броварський район: бої та обстріли на території трьох громад. Постійні авіатривоги по всій області

Чернігівщина

Кілька повітряних тривог за ніч, по Чернігівській області, Прилуки, Остер, Десна. Обронні бої біля Чернігова.

ВІДЕО ДНЯ

Сумщина

Російська авіація знову бомбила житлові квартали Охтирки.

Вночі ворожою авіацією завдано авіа удар по території резервуарного парку Качанівського ГПЗ. Внаслідок бомбардування зайнялися резервуари з нафтою. Загальний об’єм нафти в резервуарах, знищених внаслідок цього авіа удару близько 1777 т.

Тростянець: артобстріл колишнього заводу "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.

Білопілля: ввечері внаслідок авіаудару пошкоджено телевишку, пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Вишка та ретранслятор виведені з ладу.

Після опівночі відбувся другий ворожий аіаудар по с.Битиця Сумського району. Жертв та постраждалих немає.

Досягнуто домовленостей щодо коридорів: на 10 березня заплановано евакуацію з Сум, Тростянця, Краснопілля

Житомирщина

Ввечері і вночі 3 повітряних тривоги. Авіаудари по Житомиру та прилеглих населених пунктах. Пошкоджено більше 10 житлових будинків, міська ТЕС (вживаються заходи з відновлення опалення частини домівок), вибито вікна у будівлі міської лікарні. Бомбардування м. Коростень: пошкоджено базу одного з операторів АЗС, а також приватний сектор. 6 громадян травмовано, 1 загинув.

Запорізька область

Більше тисячі людей в евакуаційній колоні з Енергодару прибуло до Запоріжжя. Перевезення здійснювались автобусами та приватним автотранспортом. Рух супроводжував Український Червоний Хрест. У містах Мелітополь і Бердянськ ворог захопив місцеві ЗМІ і розпочав здійснювати проросійську пропаганду

Вінничина

За ніч тричі була повітряна тривога. Загалом спокійно.

Рівненщина

Рівне, одна повітряна тривога вночі. Загалом спокійно.

Волинь

На Волині — одна повітряна тривога уночі.

Закарпаття

Ситуація спокійна.

Хмельницька область

На Хмельниччині — одна повітряна тривога в Шепетівському районі.

Тернопіль

Одна тривога вночі, в цілому - спокійно

Черкаси

З повітряними тривогами, але ситуація відносно спокійна.

У Чернівцях, на Львівщині ніч була спокійною. В Івано-Франківську була одна повітряна тривога вночі.

Полтавщина

Повітряні тревоги в Полтаві та Лубнах.

Минулої доби понад 43 тисячі людей евакуювалися з Сум автобусами та приватними автівками.

На Кіровоградщині вночі лунала сирена, але все тихо.

Дніпропетровщина

Нічна тривога. Загалом ніч — спокійно.

Харків

В самому Харкові окупанти знищили найбільший торговий центр, постраждалих немає, були поодинокі атаки житлових районів з повітря. По області - ЗСУ відбили Дергачі, ідуть бої в Ізюмі.

Луганщина

В 4.30 - потужний обстріл Сєверодонецька. Пошкоджено газогін, житлові будинки. 1 загиблий, 2 поранено; Лисичанськ: пошкоджено 2 будинки. Рубіжне: вночі потужний обстріл, влучили у Будинок культури (навпроти міськради).1 загиблий, 2 поранених. Також ввечері росіяни обстрілювали Попасну, влучили у міську лікарню.

Донеччина

У Маріуполі всю ніч ішли бої, літаки над містом, артилерія. Рятувальники розбирають руїни знищеного авіаударом пологового будинку, лікарні та корпусу університету. Місто під контролем України.

Волноваха: важкі наземні та артилерійські бої. Місто контролюють ЗСУ.

Костянтинівка: обстріл залізниці іскандерами. Руйнування будівель вагонного депо і електричних ліній.

Дружківка: обстріл із важкої артилерії. Руйнування приватних будівель.

Краматорськ: вночі і зранку - повітряні тривоги.

Миколаївщина

Ввечері Миколаїв був обстріляній. Лунали вибухи і в ночі. На іншій території області ніч була спокійна.

Херсонщина

У Херсоні вночі було тихо, але постійно лунають вибухи на окраїнах міста.

Одеса

В цілому спокійно та контрольовано