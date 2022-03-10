Война России против Украины: ситуация в регионах на 10 марта

В течение ночи враг обстреливал Луганщину, бомбил Ахтырку, наносил авиаудары по Житомиру и пытался захватить Мариуполь - без успеха.

Источник: данные областных военных государственных администраций

Детали: Киевщина

Реклама:

Бои в Ирпене продолжаются. Эвакуация легковыми авто продолжалась почти до двух ночи по направлению Ирпень-Буча-Ворзель. Враг не дал провести эвакуацию из Бородянки, Гостомеля и Бучи.

Макаров: бои, обстрелы. Вышгородский район: обстрелы под Лютежем. Броварской район: бои и обстрелы на территории трех общин. Постоянные авиатревоги по всей области

Черниговщина

ВИДЕО ДНЯ

Несколько воздушных тревог за ночь, по Черниговской области, Прилуки, Остер, Десна. Оружные бои возле Чернигова.

Сумщина

Российская авиация снова бомбила жилые кварталы Ахтырки.

Ночью вражеской авиацией нанесен авиаудар по территории резервуарного парка Качановского ГПЗ. В результате бомбардировки загорелись резервуары с нефтью. Общий объем нефти в резервуарах, уничтоженных в результате этого авиаудара около 1777 т.

Тростянец: артобстрел бывшего завода "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень.

Белополье: вечером в результате авиаудара повреждена телевышка, пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Вышка и ретранслятор выведены из строя.

После полуночи состоялся второй вражеский аиаудар по с.Битица Сумского района. Жертв и пострадавших нет.

Достигнуты договоренности по коридорам: на 10 марта запланирована эвакуация из Сум, Тростянца, Краснополья

Житомирщина

Вечером и ночью 3 воздушные тревоги. Авиаудары по Житомиру и близлежащим населенным пунктам. Повреждены более 10 жилых домов, городская ТЭС (принимаются меры по восстановлению отопления части домов), выбиты окна в здании городской больницы. Бомбардировка г. Коростень: повреждена база одного из операторов АЗС, а также частный сектор. 6 граждан травмированы, 1 погиб.

Запорожская область

Более тысячи человек в эвакуационной колонне из Энергодара прибыло в Запорожье. Перевозки производились автобусами и частным автотранспортом. Движение сопровождал Украинский Красный Крест. В городах Мелитополь и Бердянск враг захватил местные СМИ и начал проводить пророссийскую пропаганду.

Винница

За ночь трижды была воздушная тревога. В целом, спокойно.

Ровенщина

Ровно одна воздушная тревога ночью. В общем, спокойно.

Волынь

На Волыни одна воздушная тревога ночью.

Закарпатье

Ситуация спокойна.

Хмельницкая область

На Хмельнитчине одна воздушная тревога в Шепетовском районе.

Тернополь

Одна тревога ночью, в целом – спокойно.

Черкассы

С воздушными тревогами, но ситуация относительно спокойная.

В Черновцах, во Львовской области ночь была спокойной. В Ивано-Франковске была одна воздушная тревога ночью.

Полтавщина

Воздушные тревоги в Полтаве и в Лубнах. За прошедшие сутки более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум автобусами и частными автомобилями.

На Кировоградщине ночью доносилась сирена, но все тихо.

Днепропетровщина

Ночная тревога. В общем, ночь — спокойно.

Харьков

В самом Харькове оккупанты уничтожили крупнейший торговый центр, пострадавших нет, были единичные атаки жилых районов с воздуха. По области – ВСУ отбили Дергачи, идут бои в Изюме.

Луганщина

В 4.30 – мощный обстрел Северодонецка. Поврежден газопровод, жилые дома. 1 погибший, 2 ранены; Лисичанск: повреждено 2 дома. Рубежное: ночью мощный обстрел, попали в Дом культуры (напротив горсовета).1 погибший, 2 раненых. Также вечером россияне обстреливали Попасную, попали в городскую больницу.

Донетчина

В Мариуполе всю ночь шли бои, самолеты над городом, артиллерия. Спасатели разбирают развалины уничтоженного авиаударом роддома, больницы и корпуса университета. Город под контролем Украины.

Волноваха: тяжкие наземные и артиллерийские бои. Город контролируют ВСУ.

Константиновка: обстрел железной дороги искандерами Разрушение зданий вагонного депо и электрических линий.

Дружковка: обстрел из тяжелой артиллерии. Разрушение частных построек.

Краматорск: ночью и утром – воздушные тревоги.

Николаевщина

Вечером Николаев был обстрелян. Раздавались взрывы и ночью. На остальной территории области ночь была спокойная.

Херсонщина

В Херсоне ночью было тихо, но постоянно раздаются взрывы на окраинах города.

Одесса

В целом спокойно и контролируемо