Война России против Украины: ситуация в регионах на 10 марта
В течение ночи враг обстреливал Луганщину, бомбил Ахтырку, наносил авиаудары по Житомиру и пытался захватить Мариуполь - без успеха.
Источник: данные областных военных государственных администраций
Детали: Киевщина
Бои в Ирпене продолжаются. Эвакуация легковыми авто продолжалась почти до двух ночи по направлению Ирпень-Буча-Ворзель. Враг не дал провести эвакуацию из Бородянки, Гостомеля и Бучи.
Макаров: бои, обстрелы. Вышгородский район: обстрелы под Лютежем. Броварской район: бои и обстрелы на территории трех общин. Постоянные авиатревоги по всей области
Черниговщина
Несколько воздушных тревог за ночь, по Черниговской области, Прилуки, Остер, Десна. Оружные бои возле Чернигова.
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Сумщина
Российская авиация снова бомбила жилые кварталы Ахтырки.
Ночью вражеской авиацией нанесен авиаудар по территории резервуарного парка Качановского ГПЗ. В результате бомбардировки загорелись резервуары с нефтью. Общий объем нефти в резервуарах, уничтоженных в результате этого авиаудара около 1777 т.
Тростянец: артобстрел бывшего завода "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень.
Белополье: вечером в результате авиаудара повреждена телевышка, пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Вышка и ретранслятор выведены из строя.
После полуночи состоялся второй вражеский аиаудар по с.Битица Сумского района. Жертв и пострадавших нет.
Достигнуты договоренности по коридорам: на 10 марта запланирована эвакуация из Сум, Тростянца, Краснополья
Житомирщина
Вечером и ночью 3 воздушные тревоги. Авиаудары по Житомиру и близлежащим населенным пунктам. Повреждены более 10 жилых домов, городская ТЭС (принимаются меры по восстановлению отопления части домов), выбиты окна в здании городской больницы. Бомбардировка г. Коростень: повреждена база одного из операторов АЗС, а также частный сектор. 6 граждан травмированы, 1 погиб.
Запорожская область
Более тысячи человек в эвакуационной колонне из Энергодара прибыло в Запорожье. Перевозки производились автобусами и частным автотранспортом. Движение сопровождал Украинский Красный Крест. В городах Мелитополь и Бердянск враг захватил местные СМИ и начал проводить пророссийскую пропаганду.
Винница
За ночь трижды была воздушная тревога. В целом, спокойно.
Ровенщина
Ровно одна воздушная тревога ночью. В общем, спокойно.
Волынь
На Волыни одна воздушная тревога ночью.
Закарпатье
Ситуация спокойна.
Хмельницкая область
На Хмельнитчине одна воздушная тревога в Шепетовском районе.
Тернополь
Одна тревога ночью, в целом – спокойно.
Черкассы
С воздушными тревогами, но ситуация относительно спокойная.
В Черновцах, во Львовской области ночь была спокойной. В Ивано-Франковске была одна воздушная тревога ночью.
Полтавщина
Воздушные тревоги в Полтаве и в Лубнах. За прошедшие сутки более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум автобусами и частными автомобилями.
На Кировоградщине ночью доносилась сирена, но все тихо.
Днепропетровщина
Ночная тревога. В общем, ночь — спокойно.
Харьков
В самом Харькове оккупанты уничтожили крупнейший торговый центр, пострадавших нет, были единичные атаки жилых районов с воздуха. По области – ВСУ отбили Дергачи, идут бои в Изюме.
Луганщина
В 4.30 – мощный обстрел Северодонецка. Поврежден газопровод, жилые дома. 1 погибший, 2 ранены; Лисичанск: повреждено 2 дома. Рубежное: ночью мощный обстрел, попали в Дом культуры (напротив горсовета).1 погибший, 2 раненых. Также вечером россияне обстреливали Попасную, попали в городскую больницу.
Донетчина
В Мариуполе всю ночь шли бои, самолеты над городом, артиллерия. Спасатели разбирают развалины уничтоженного авиаударом роддома, больницы и корпуса университета. Город под контролем Украины.
Волноваха: тяжкие наземные и артиллерийские бои. Город контролируют ВСУ.
Константиновка: обстрел железной дороги искандерами Разрушение зданий вагонного депо и электрических линий.
Дружковка: обстрел из тяжелой артиллерии. Разрушение частных построек.
Краматорск: ночью и утром – воздушные тревоги.
Николаевщина
Вечером Николаев был обстрелян. Раздавались взрывы и ночью. На остальной территории области ночь была спокойная.
Херсонщина
В Херсоне ночью было тихо, но постоянно раздаются взрывы на окраинах города.
Одесса
В целом спокойно и контролируемо