Лідери ЄС навряд чи згодяться на статус країни-кандидата для України – ЗМІ
Лідери ЄС на неформальному саміті в Парижі у четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє EURACTIV з посиланням на проєкт декларації саміту.
"Загарбницька війна Росії є тектонічним зрушенням в європейській історії", – йдеться у проєкті Версальської декларації лідерів ЄС, підготовленої до саміту.
В останній версії документа зазначено, що "Україна належить до нашої європейської сім’ї", що є кроком вперед до попередніх версій. Водночас про готовність надати Україні статус кандидата в проєкті не йдеться.
"Ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство", – готуються заявити лідери ЄС відповідно до проєкту.
Напередодні саміту посли ЄС не змогли домовитися про формулювання заяви, оскільки поділилися між тими, хто хоче більш амбітно висловлюватися щодо шансів країни і західноєвропейськими країнами.
Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія вже зайняли позицію, виступаючи за негайну перспективу приєднання України.
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Хоча лідери ЄС висловлять рішучу підтримку Україні, замість членства вони збираються обговорити посилення зв’язків Києва з єдиним ринком ЄС та енергетичною мережею Європи в рамках ідей для посилення партнерства, сказав журналістам високопоставлений чиновник ЄС напередодні саміту.
Будь-яка заява чи декларація, в якій згадується стаття 49 (що стосується розширення ЄС) щодо України, була б "забіганням наперед", сказав чиновник.
"Навряд чи лідери запропонують Україні статус кандидата, більш імовірно, що буде більше співробітництва в рамках угоди про асоціацію", – зазначив другий чиновник ЄС.
"Запропонувати більше було б неможливо, тому що це країна, яка зараз охоплена війною, частково під російською окупацією, а можливо, в якийсь момент навіть повністю під окупацією", - додав він.
Вони також зазначили, що, незважаючи на тиск з боку східноєвропейських країн, надання Україні прискореного шляху до членства може створити проблеми з іншими заявниками, такими як Грузія чи Молдова, які навіть не згадуються в проєкті декларації, хоча обидва вони подали заявку невдовзі після України.
Деякі дипломати ЄС, однак, зазначають, що надання Україні статусу кандидата в ЄС запропонує чітку "європейську перспективу", даючи країні надію відбити російську агресію, не роблячи при цьому жодних твердих зобов’язань прийняти Україну в майбутньому.
"Давайте не будемо занадто догматичними, Туреччина має статус кандидата понад два десятиліття, і вона не наближається до членства, тож про що ми тут говоримо. Всі добре знають, що процес отримання повноправного членства може тривати вічно, тому це ні в якому разі не зашкодить нам", – сказав один з дипломатів.
Нагадаємо, посли ЄС у понеділок обговорили заявки на вступ України, Молдови та Грузії і попросили Єврокомісію розглянути запити країн та надати свою оцінку.
Тепер французьке головування в ЄС надішле три листи до Європейської комісії з проханням оцінити заявки трьох країн.
Раніше Кулеба висловився за те, щоб заявку України на членство в ЄС розглядали окремо від заявок Грузії та Молдови.
Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"