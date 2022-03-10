Лидеры ЕС вряд ли согласятся на статус страны-кандидата для Украины – СМИ

Лидеры ЕС на неформальном саммите в Париже в четверг собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv со ссылкой на проект декларации саммита.

"Захватническая война России является тектоническим сдвигом в европейской истории", – говорится в проекте Версальской декларации лидеров ЕС, подготовленной к саммиту.

Реклама:

В последней версии документа отмечено, что "Украина принадлежит к нашей европейской семье", что является шагом вперед по сравнению с предыдущими версиями. В то же время о готовности предоставить Украине статус кандидата в проекте речь не идет.

"Мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство", – готовятся заявить лидеры ЕС в соответствии с проектом.

В преддверии саммита послы ЕС не смогли договориться о формулировке заявления, поскольку разделились между теми, кто хочет более амбициозно высказываться по поводу шансов Украины, и западноевропейскими странами.

ВИДЕО ДНЯ

Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения уже заняли позицию, выступая за немедленную перспективу присоединения Украины.

Хотя лидеры ЕС выразят решительную поддержку Украине, вместо членства они намерены обсудить усиление связей Киева с единым рынком ЕС и энергетической сетью Европы в рамках идей для усиления партнерства, сказал журналистам высокопоставленный чиновник ЕС накануне саммита.

Любое заявление или декларация, в котором упоминается статья 49 (что касается расширения ЕС) в отношении Украины, было бы "забеганием вперед", сказал чиновник.

"Вряд ли лидеры предложат Украине статус кандидата, вероятнее всего, будет больше сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации", – отметил второй чиновник ЕС.

"Предложить больше было бы невозможно, потому что это страна, которая сейчас охвачена войной, частично под российской оккупацией, а возможно, в какой-то момент даже полностью под оккупацией", – добавил он.

Они также отметили, что, несмотря на давление со стороны восточноевропейских стран, предоставление Украине ускоренного пути к членству может создать проблемы с другими заявителями, такими как Грузия или Молдова, которые даже не упоминаются в проекте декларации, хотя обе они подали заявку вскоре после Украины.

Некоторые дипломаты ЕС, однако, отмечают, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС предложит четкую "европейскую перспективу", давая стране надежду отразить российскую агрессию, не делая при этом никаких жестких обязательств принять Украину в будущем.

"Давайте не будем слишком догматичными, Турция имеет статус кандидата более двух десятилетий, и она не приближается к членству, так о чем мы здесь говорим? Все хорошо знают, что процесс получения полноправного членства может длиться вечно, так что это ни в коем случае не повредит нам", – сказал один из дипломатов.

Напомним, послы ЕС в понедельник обсудили заявки на вступление Украины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и дать свою оценку.

Теперь французское председательство в ЕС направит три письма Европейской комиссии с просьбой оценить заявки трех стран.

Ранее Кулеба высказался за то, чтобы заявку Украины на членство в ЕС рассматривали отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

Подробно о заявке Украины о членстве смотрите в пояснительном видео ЕвроПравды или читайте в статье "В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении"