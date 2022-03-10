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"Укренерго" готове негайно ремонтувати енергопостачання ЧАЕС, треба зелений коридор

Ірина БалачукЧетвер, 10 березня 2022, 10:03
ЧАЕС. Фото з Facebook Державного агентства України з управління зоною відчуження

НЕК "Укренерго" готова негайно розпочати ремонт лінії енергопостачання Чорнобильської АЕС ­– чекає лише "зеленого коридору".

Джерело: НЕК "Укренерго" у Facebook, віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 10 березня

Дослівно компанія: ""Укренерго" очікує безпечного коридору, який надасть можливість відновити лінію, що заживить Чорнобильську АЕС".

Деталі: У НЕК підкреслили, що ремонтні бригади готові виконати ремонт лінії негайно, незважаючи на погрози розстрілу з боку ворога, та очікують лише дозволу.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає від російських окупантів, які захопили Чорнобильську АЕС, негайно допустити ремонтну бригаду для ліквідації пошкоджень і відновлення енергозабезпечення Чорнобильської АЕС.  
 
Вона також заявила про необхідність забезпечити "зелений коридор" для ремонтної бригади та спецтехніки для ліквідації пошкоджень на газопроводі Донецьк-Маріуполь. Наразі через це понад мільйон людей у Маріуполі, Бердянську та інших містах залишилися без тепла.

Чому це важливо: На ЧАЕС зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження. Воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля.

Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи.

Що було раніше: 10 березня в Офісі президента заявили, що ситуація на Чорнобильській АЕС є небезпечною, оскільки станція через дії окупантів залишилася без енергопостачання, і зараз ніхто не розуміє, що там відбувається.

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Теми: Чорнобильвійна
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