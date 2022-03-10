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"Укрэнерго" готово немедленно ремонтировать энергоснабжение ЧАЭС, нужен зеленый коридор

Ирина БалачукЧетверг, 10 марта 2022, 09:03
Укрэнерго готово немедленно ремонтировать энергоснабжение ЧАЭС, нужен зеленый коридор
ЧАЭС. Фото с Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

НЭК "Укрэнерго" готова немедленно приступить к ремонту линии энергоснабжения Чернобыльской АЭС –ждет только "зеленого коридора".

Источник: НЭК "Укрэнерго" в Facebook, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге 10 марта

Дословно компания: ""Укрэнерго" ожидает безопасного коридора, который позволит восстановить линию, которая начнет питать Чернобыльскую АЭС".

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Детали: В НЭК подчеркнули, что ремонтные бригады готовы выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага и ожидают только разрешения.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина требует от захвативших Чернобыльскую АЭС российских оккупантов немедленно допустить ремонтную бригаду для ликвидации повреждений и возобновления энергообеспечения Чернобыльской АЭС.

Она также заявила о необходимости обеспечить "зеленый коридор" для ремонтной бригады и спецтехники для устранения повреждений на газопроводе Донецк-Мариуполь. Сейчас из-за этого более миллиона человек в Мариуполе, Бердянске и других городах остались без тепла.

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Почему это важно: На ЧАЭС хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Оно возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду.

Ветер может перенести радиоактивное облако в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы.

Что было раньше: 10 марта в Офисе президента заявили, что ситуация на Чернобыльской АЭС опасная, поскольку станция из-за действий оккупантов осталась без энергоснабжения, и сейчас никто не понимает, что там происходит.

Предыстория: 

Темы: Чернобыльвойна
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