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Нова маячня Міноборони РФ: в біолабораторіях України експерементували з коронавірусом

Роман КравецьЧетвер, 10 березня 2022, 09:52

Міноборони РФ вигадало черговий фейк про існування біолабораторій в Україні, які нібито фінансуються Пентагоном.

Джерело: Заява речника міністерства оборони країни-агресора, якого цитує ТАСС у Telegram

Дослівно: "Фахівці продовжують вивчати документи про роботу біолабораторій, що фінансуються Пентагоном на Україні. 

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У них проводяться експерименти з коронавірусом кажанів. Там вивчали можливості перенесення патогенів разом з мігруючими птахами та інші небезпечні дослідження". 

Що передувало: Російські пропагандисти на виправдання війни РФ проти України раніше писали, що Україна нібито мала "ядерну програму", роботи за якою активізувалися у 2014 році.

Теми: пропагандаРосіявійна
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