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Новый бред Минобороны РФ: в биолабораториях Украины экспериментировали с коронавирусом

Роман КравецЧетверг, 10 марта 2022, 09:52

Минобороны РФ придумало очередной фейк о существовании биолабораторий в Украине, которые якобы финансируются Пентагоном.

Источник: Заявление спикера министерства обороны страны-агрессора, которого цитирует ТАСС в Telegram

Дословно: "Специалисты продолжают изучать документы о работе финансируемых Пентагоном биолабораторий на Украине. В них проводились эксперименты с коронавирусом летучих мышей. 

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Там изучали возможности переноса патогенов вместе с мигрирующими птицами и другие опасные исследования".

Что было ранее: Российские пропагандисты в оправдание войны РФ против Украины писали раньше, что у Украины якобы была "ядерная программа", работы по которой активизировались в 2014 году. 

Темы: пропагандаРосcиявойна
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