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Абсолютна більшість українців вірять у перемогу над Росією - опитування

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 березня 2022, 11:00

Більше 90% опитаних українців вірять у те, що Україна зможе відбити нинішній напад Російської Федерації.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 8-9 березня

Дослівно: "92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни". 

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Деталі: 57% вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже у найближчі тижні: 18% думають, що ми переможемо за тиждень, 39% - за кілька тижнів.

Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, лише 9% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше.

Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає. 16% не змогли відповісти на це питання. Найбільш оптимістично налаштовані мешканці західного регіону, але і в інших областях більшість вірить, що війна триватиме недовго.

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Більше 80% респондентів відповіли, що якимось чином допомагають у захисті України: зокрема 39% опитаних зараз допомагають людям і армії як волонтери, 37% - допомагають фінансово.

Також 18% беруть участь в інформаційному супротиві, 12% - продовжують працювати в критичній інфраструктурі. 10% українців зазначили, що є учасниками територіальної оборони. Тільки 19% відповіли, що не мають змоги допомагати зараз країні. Частіше – це старші люди. Однак і серед старших більшість сьогодні залучені до супротиву.

Абсолютна більшість 97% опитаних планують залишатись в Україні найближчим часом.

Довідково: 8-9 березня 2022 року соціологи "Рейтинга" опитали методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 1200 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Теми: війнасоціологія
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