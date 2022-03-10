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Абсолютное большинство украинцев верят в победу над Россией - опрос

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 марта 2022, 12:00

Практически абсолютное большинство украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нынешнее нападение Российской Федерации.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-9 марта

Дословно: "92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Практически каждый день этот показатель растет. Только 6% сегодня не обладают такой уверенностью. Вера в победу преобладает во всех регионах страны".

 

Детали: 57% опрошеных считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели: 18% думают, что мы победим через неделю, 39% – за несколько недель.

Еще 18% считают, что война будет продолжаться несколько месяцев, только 9% думают, что война закончится через полгода или год.

Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 16% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верят, что война будет длиться недолго.

 

Более 80% респондентов ответили, что каким-то образом помогают в защите Украины: в частности, 39% опрошенных сейчас помогают людям и армии как волонтеры, 37% - помогают финансово.

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Также 18% участвуют в информационном сопротивлении, 12% – продолжают работать в критической инфраструктуре. 10% украинцев отметили, что являются участниками территориальной обороны. Только 19% ответили, что не могут помогать сейчас стране. Чаще всего это люди старшего возраста. Однако и среди старших большинство сегодня вовлечено в сопротивление.

Абсолютное большинство - 97% опрошенных планируют оставаться в Украине в ближайшее время.

Справка: 8-9 марта 2022 года социологи "Рейтинга" опросили методом телефонных интервью с использованием компьютера 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Темы: войнасоциология
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