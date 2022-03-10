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Єрмак про нову безпекову угоду: Буде фундаментальний документ для захисту України на століття

Валентина Романенко, Роман РоманюкЧетвер, 10 березня 2022, 12:32
Андрій Єрмак. фото ОП

Україна домагатиметься реальних, юридично закріплених гарантій у системі безпеки, яку мають вибудувати країни світу.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Що стосується позаблоковості. Давайте дивитися на реалії. Ми сьогодні поза всякими блоками. Але нам сьогодні важливо говорити не про це, а про те, що системи європейської безпеки не існує. Після початку війни це очевидно. Системи світової безпеки не існує. Її треба будувати – з нуля.

І безумовно нас в першу чергу цікавить будування цієї системи світової безпеки, в якій Україна буде мати певні реальні, юридично закріплені гарантії.

Ми маємо досвід Будапешту. Такий вже трагічний, кров’ю наших людей проплачений досвід. І тому сьогодні ми не погодимося ні на які балачки. Ми будемо говорити тільки про дійсно багатовекторну, за участі багатьох країн, систему міжнародної безпеки України.

Деталі: Єрмак зазанчив, що президент Зеленський проводить кожного дня щонайменше по 10 телефонних розмов, з деякими лідерами розмовляє кожного дня по декілька разів.

Сам глава ОПУ розмовляє з помічником президента США з питань нацбезпеки паном Саліваном і з радниками інших президентів по багато разів на день. За словами Єрмака, в цих перемовинах вибудовуються ті стосунки, яких не було ще на початку цієї війни.

Пряма мова: "Буде вибрана найкраща із існуючих моделей, яка дасть нам повну гарантію безпеки. Повірте, що сьогодні, незважаючи на важку ситуацію, працюють найкращі спеціалісти і в Офісі президента, і поза Офісом. Ми візьмемо найкращий досвід світовий, ніхто не буде на бігу щось робити.

Це буде фундаментальний документ, який ми пишемо з партнерами. Ми розуміємо, що якщо він з’явиться, він буде не на десятиліття. Він повинен захистити Україну на століття".

Теми: Українавійна
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