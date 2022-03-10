Ермак о новом договоре безопасности: Будет документ для защиты Украины на века

Украина будет добиваться реальных, юридически закрепленных гарантий в системе безопасности, которую должны построить страны мира.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Что касается внеблоковости. Давайте смотреть на реалии. Мы сегодня вне всяких блоков. Но нам сегодня важно говорить не об этом, а о том, что системы европейской безопасности не существует. После начала войны это очевидно. Системы мировой безопасности не существует …Ее надо строить – с нуля.

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И, безусловно, нас в первую очередь интересует строительство этой системы мировой безопасности, в которой Украина будет иметь определенные реальные, юридически закрепленные гарантии.

У нас есть опыт Будапешта. Такой уж трагический, кровью наших людей проплаченный опыт. И потому сегодня мы не согласимся ни на какие разговоры. Мы будем говорить только о действительно многовекторной, с участием многих стран, системе международной безопасности Украины.

Детали: Ермак отметил, что президент Зеленский проводит каждый день по меньшей мере по 10 телефонных разговоров, с некоторыми лидерами разговаривает каждый день по несколько раз.

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Сам глава ОПУ разговаривает с помощником президента США по вопросам нацбезопасности г-ном Саливаном и с советниками других президентов по много раз в день. По словам Ермака, в этих переговорах выстраиваются отношения, которых не было еще в начале этой войны.

Прямая речь: "Будет выбрана лучшая из существующих моделей, которая даст нам полную гарантию безопасности. Поверьте, что сегодня, несмотря на тяжелую ситуацию, работают лучшие специалисты и в Офисе президента, и вне Офиса. Мы возьмем лучший мировой опыт, никто не будет на бегу что-то делать.

Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетия. Он должен защитить Украину на столетия".