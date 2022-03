Андрій Єрмак: Таку війну, як зараз, ми бачили тільки у фільмах

Глава Офісу президента Андрій Єрмак навіть у звичайному житті є однією із найбільш зайнятих людей в Україні. Це не дивно для найближчого соратника Володимира Зеленського.

24 лютого, поки вся Україна ще спала, Єрмак був одним із тих, кому повідомили про початок війни у недовгий проміжок часу між моментом, коли перші російські ракети "Калібр" були випущені по Україні, і миттю, коли вони почали вибухати у наших містах.

З того часу президент Зеленський встиг переродитись у справжнього лідера нації, який зараз не сходить з екранів світових телеканалів та обкладинок журналів. Обличчя Єрмака рідко з’являється разом із президентським, але можна ні на мить не сумніватись, що Андрій Борисович завжди поруч.

"Починаючи з 24-го лютого, кожен день не схожий на попередній", – каже в розмові з УП Єрмак і розповідає, що як і президент, останні два тижні мало спить і багато спілкується з партнерами про нову систему безпеки.

"Українській правді" вдалося вирвати Єрмака із цього безперервного потоку переговорів для розмови в Zoom`i всього на 20 хвилин між переговорами і розмовою із Шоном Пенном.

I JUST got off a call with President Zelensky’s Chief of staff, Andriy Yermak. Somewhere in the bureaucratic chain between our White House & the Polish Gov., the desperately NEEDED jets are not yet delivered to Ukraine. Public outcry may find the bottleneck. pic.twitter.com/jFfRQTuT1K