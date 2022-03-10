Лавров заявив про можливість зустрічі Путіна із Зеленським
Четвер, 10 березня 2022, 11:35
Міністр закордонних справ країни-окупанта Сергій Лавров заявив, що "сподівається на можливість зустрічі" президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: Заява Лаврова після переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Анкарі, яку цитують "Риа новости"
Дослівно: "Це питання пропрацюють по білоруському треку"
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Деталі: Серед іншого на переговорах Кулеба досить детально обговорював з Лавровим можливість зустрічі Зеленського з Путіним.
Що було раніше: Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що прогресу на перемовинах з росіянами у Туреччині немає.