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Лавров заявив про можливість зустрічі Путіна із Зеленським

Роман КравецьЧетвер, 10 березня 2022, 11:35

Міністр закордонних справ країни-окупанта Сергій Лавров заявив, що "сподівається на можливість зустрічі" президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Заява Лаврова після переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Анкарі, яку цитують "Риа новости"

Дослівно: "Це питання пропрацюють по білоруському треку"

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Деталі: Серед іншого на переговорах Кулеба досить детально обговорював з Лавровим можливість зустрічі Зеленського з Путіним. 

Що було раніше: Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що прогресу на перемовинах з росіянами у Туреччині немає.

Теми: ЗеленськийКулеба ДмитроЛавровПутін
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